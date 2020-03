Campania: Rotondi, ‘in campo con Cesa per Caldoro’

Creato da avvocati specializzati e personalizzato per te

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – “Sabato prossimo a Summonte ci sarà la prima uscita pubblica del nuovo partito scudocrociato dopo il ‘lancio’ del 18 gennaio. Saremo tutti a Summonte, in Campania, Cesa, io, Gargani, Grassi e tutti i fondatori del nuovo soggetto. Saremo in campo per Stefano Caldoro,con o senza Lega questa sarà la scelta dei popolari”. Così Gianfranco Rotondi annuncia la prima assemblea pubblica del nuovo soggetto scudocrociato che nasce dalla unione di 36 partiti e movimenti di ispirazione cristiana .