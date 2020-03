Sconsigliati saluti ravvicinati per evitare contagi. Ma non c’è una norma che preveda sanzioni contro l’affetto e la buona educazione.

Dimentica le regole della buona educazione: potrebbero essere contagiose. Non tenere conto di ciò che mamma e papà ti hanno insegnato da piccolo quando ti dicevano: «Figliolo, se una persona ti saluta le dici buongiorno e le stringi la mano». Si vede che mamma e papà non conoscevano ai loro tempi le insidie del coronavirus.

Tra le raccomandazioni dei tecnici per evitare di essere contagiati dal Covid-19, c’è anche la «stretta sulle strette di mano». In sostanza, il Comitato tecnico scientifico consiglia di evitare, quando possibile, abbracci e strette di mano e di mantenere la distanza di un metro da altre persone. Figuriamoci baciare un’amica, anche sulla guancia: roba da mettersi subito in quarantena.

Significa che è vietato salutare in modo cordiale o particolarmente affettuoso un conoscente, un parente o un collega di lavoro (ammesso l’ufficio sia aperto)? Teoricamente, no. Una cosa è dare un consiglio, un’altra ben diversa è approvare una legge che preveda dei divieti e delle sanzioni per chi li trasgredisce.

I tecnici parlano di «raccomandazioni», quindi nessun poliziotto verrà a darti la multa se saluti il vicino di casa con una stretta di mano. Nessuno ti potrà elevare una contravvenzione se incontri un amico che non vedi da tempo e gli dai un abbraccio. Nessuno ti potrà dire niente se dai un bacio a tua cugina perché ha appena perso un parente caro. Perché nessuno l’ha vietato. È stato solo consigliato di non farlo: l’epidemia in corso non ti farà passare per maleducato.

Che poi, risulta curiosa l’espressione utilizzata dal Comitato nelle raccomandazioni fatte avere al ministero della Salute: bisogna evitare queste manifestazioni di affetto o saluti del genere «quando possibile». In un mondo che guarda sempre di più il display di un cellulare e meno gli occhi del prossimo, esiste un manuale che insegna quando è possibile e quando no stringere la mano ad un conoscente o abbracciare un amico?