Rottura promessa matrimonio: ultime sentenze

Leggi le ultime sentenze su: risarcimento del danno; cause del mancato matrimonio; rottura fidanzamento.

Se uno dei due futuri sposi rompe la promessa di matrimonio è tenuto a restituire all’altro i doni ricevuti a causa della promessa stessa. Inoltre, chi rompe la promessa di matrimonio senza una valida ragione è tenuto a rimborsare all’altro le spese da questi sostenute in vista delle nozze. Una valida ragione per la rottura della promessa di matrimonio potrebbe essere il comportamento violento dell’altro o la manifestazione di quest’ultimo della volontà di non avere figli o di andare a vivere lontano.

La suocera invadente e la rottura del fidanzamento ufficiale

La promessa “semplice” di matrimonio (qualificabile come mero fatto sociale e non produttiva di alcun effetto giuridico diretto) non costituisce fonte di risarcimento del danno in caso di rottura ingiustificata della stessa, in quanto la fonte di possibile responsabilità risarcitoria è solo quella derivante dalla cd. promessa “solenne”, di cui all’art. 81 c.c., soggetta a determinati requisiti ovvero la vicendevolezza, la capacità di agire dei promittenti, la formazione di un atto pubblico o di una scrittura privata o la richiesta di pubblicazione di matrimonio.

Tribunale Roma sez. I, 12/01/2015

Promessa di matrimonio: risarcimento danni per rottura

In tema di risarcimento danni per rottura della promessa di matrimonio, è inammissibile la proposizione della domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. per difetto del requisito della sussidiarietà, potendo il danneggiato esercitare altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subìto, quali le azioni di cui agli artt. 80 e 81 c.c.

Tribunale Messina sez. I, 30/06/2014, n.1489

Recesso senza giustificato motivo dalla promessa di matrimonio

L’illecito consistente nel recesso senza giustificato motivo dalla promessa di matrimonio non è assoggettato ai principi generali in tema di responsabilità civile, contrattuale od extracontrattuale, né alla piena responsabilità risarcitoria che da tali principi consegue, poiché un tale regime potrebbe tradursi in una forma di indiretta pressione sul promittente nel senso dell’accettazione di un legame non voluto; sicché il risarcimento dei danni conseguenti all’ingiustificata rottura della promessa di matrimonio va circoscritto alle spese fatte ed alle obbligazioni contratte dal promissario, escludendo, pertanto, il risarcimento dei danni non patrimoniali.

Cassazione civile sez. VI, 02/01/2012, n.9

Rottura della promessa di matrimonio

In tema di matrimonio, l’avvenuta richiesta di pubblicazioni integra promessa solenne di matrimonio la cui rottura legittima l’altro promittente all’azione di restituzione dei doni fatti e ad ottenere il risarcimento dei danni relativi alle obbligazioni assunte ed alle spese contratte “a causa” della semplice promessa, e cioè nella presupposizione della celebrazione del futuro matrimonio ed a prescindere dalle cause della rottura che rimangono prive di rilevanza.

Tribunale Monza, 31/03/2011

Rottura senza motivo della promessa di matrimonio

La rottura senza motivo della promessa di matrimonio obbliga il promittente ricusante a risarcire l’altra parte per il danno causatole, a titolo di responsabilità “ex lege”, non configurandosi né un inadempimento contrattuale, né un atto illecito.

Cassazione civile sez. III, 15/04/2010, n.9052

Assenza di giustificato motivo

In tema di promessa di matrimonio l’obbligazione prevista dall’art. 81 c.c., esclusa la configurabilità sia di un illecito extracontrattuale, sia di una ipotesi di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, costituisce una particolare forma di riparazione riconosciuta al di fuori di un presupposto di illiceità, perché ricollegata direttamente dalla legge alla rottura della promessa di matrimonio senza giusto motivo. Al fine di escludere il sorgere di tale obbligazione l’onere della prova del fatto positivo, cioè della esistenza di un giusto motivo per rifiutare il matrimonio, incombe sul recedente.

Cassazione civile sez. III, 15/04/2010, n.9052

Azione di restituzione dei doni

La rottura della promessa di matrimonio legittima il donante all’azione di restituzione dei doni fatti “a causa” della promessa e ciò a prescindere dalle cause della rottura, che rimangono prive di rilevanza.

Tribunale Bari, 28/09/2006

Diritto al risarcimento del danno patrimoniale

L’avvenuta richiesta di pubblicazioni nonché di scambio di una ingente quantità di regali fra due fidanzati è circostanza atta ad integrare la solenne promessa di matrimonio di cui all’art 81 c.c. e l’insofferenza maturata da uno dei due fidanzati nei confronti degli atteggiamenti aggressivi dell’altro non costituisce giusto motivo di rottura di tale promessa solenne in quanto non giustifica la manifestazione di tale stato d’animo proprio nell’imminenza della data fissata per la celebrazione del matrimonio.

Tuttavia, se da tale assenza di giusto motivo, deriva certamente il diritto al risarcimento del danno patrimoniale derivato dalla mancata celebrazione ex art. 83 c.c., non altrettanto può dirsi dei danni morali e psicologici eventualmente richiesti: ciò in quanto l’obbligazione risarcitoria che ne deriva non è ricostruibile nei termini contemplati dall’art. 2043 c.c. ma solo in quelli previsti dall’art. 81 c.c. e, dunque, limitatamente alle spese sostenute ed alle obbligazioni eventualmente contratte.

Tribunale Bari, 28/09/2006, n.2390

Comportamento del nubendo promittente

Posto che la promessa di matrimonio è destituita di qualsiasi effetto vincolante, essendo inconcepibile, prima ancora che nel diritto, nella coscienza sociale, un vincolo a contrarre matrimonio ed essendo la libertà matrimoniale diritto fondamentale della persona, ne consegue l’impossibilità di attribuire ad essa natura negoziale e, quindi, di ritenere che il risarcimento ex art. 81 c.c. sia conseguenza di un inadempimento contrattuale; dunque, il comportamento del nubendo promittente che si scioglie dalla promessa, essendo espressione di quel diritto personale fondamentale che è la libertà matrimoniale, non può mai essere qualificato in termini di illiceità ex art. 2043 c.c., vale a dire che di per sè la rottura della promessa di matrimonio, anche se fatta senza “giusto motivo”, non è mai antigiuridica, perché non è non iure, e quindi non è mai produttiva di danni ingiusti.

Tribunale Reggio Calabria sez. II, 12/08/2003

Giusto motivo di rottura della promessa di matrimonio

Un’ipotesi integrante giusto motivo di rottura della promessa di matrimonio è costituita dalla persistente mancanza di una stabile occupazione, sempreché l’impegno di contrarre matrimonio sia stato subordinato al conseguimento di un’occupazione stabile e definitiva ovvero se la situazione lavorativa del promittente fosse diversa al momento della promessa rispetto a quella posta a base del rifiuto, tanto che, se questa fosse stata conosciuta all’epoca, la promessa non sarebbe stata prestata.

Tribunale Reggio Calabria sez. II, 12/08/2003

Celebrazione del futuro matrimonio

In caso di rottura di fidanzamento, presupposto essenziale per l’esercizio dell’azione di restituzione dei doni – che l’art. 80 c.c. riconosce al donante in relazione a qualsiasi promessa di matrimonio, sia tra persone capaci che tra minori non autorizzati, sia che la promessa sia vicendevole, sia che sia unilaterale – è la circostanza che i doni siano stati fatti “a causa della promessa di matrimonio”, cioè sulla presupposizione della celebrazione del futuro matrimonio, senza necessità di una particolare forma, nè di pubblicità della promessa, conseguendone il diritto alla restituzione per la sola ipotesi che il matrimonio non sia stato contratto e senza alcuna rilevanza delle cause del mancato matrimonio.

Cassazione civile sez. I, 08/02/1994, n.1260