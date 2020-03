Coronavirus: appello sindaco Palermo ai cittadini, ‘restate a casa o state lontani da folla’

Palermo, 8 mar. (Adnkronos) – “Vi prego, manteniamo comportamenti che siano rigorosi, razionali e pacati. Se il contagio si diffonde il nostro Sistema sanitario non sarà in grado di reggere, con conseguenze che non possiamo neanche lontanamente immaginare”. E’ l’appello lanciato dal sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, in un video postato su Facebook. “Il comportamento più semplice è restare a casa, il più possibile lontani da luoghi affollati – aggiunge Orlando – I casi continuano a crescere, servono precauzioni rigide. Dobbiamo cambiare le nostre abitudini, se lo faremo l’emergenza durerà molto meno. La situazione a oggi a Palermo e in Sicilia è migliore che altrove, nessuno dei casi ha origine in Sicilia e nessuno versa in gravi condizioni, ma non possiamo illuderci che non ci sia il rischio di ulteriori contagi”.