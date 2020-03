Coronavirus: quando posso uscire di casa?

Tutta l’Italia è in quarantena. Cosa potranno e cosa non potranno fare gli italiani fino al 3 aprile 2020.

Tutta l’Italia è zona rossa. Ad annunciarlo il presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante la conferenza stampa trasmessa in diretta televisiva. Il provvedimento firmato dal premier si intitola “Io resto a casa”.

La “decisione giusta oggi è restare a casa” raccomanda Conte, scandendo bene le parole. “Ognuno dovrà fare la propria parte”, sottolinea. Inoltre, il premier spiega che tutti gli spostamenti dal 10 marzo fino al 3 aprile saranno vietati se non per comprovate necessità in tutto il Paese, come fino ad ora era accaduto solo in Lombardia e nella 14 province focolaio di contagio del Covid-19 (leggi Coronavirus: il nuovo decreto e tutte le restrizioni).

Dalle parole del premier è emersa la grande preoccupazione per il peggioramento dell’attuale situazione. C’è il rischio che possa sfuggire di mano. Da qui, l’appello al buon senso degli italiani al fine di responsabilizzare tutti in uno dei momenti più difficili per il Paese. Rimarca anche l’importanza di estendere le regole a tutto il territorio nazionale. Ma le riflessioni di Conte non sono state focalizzate solo verso gli aspetti sanitari, ma anche verso quelli economici. Domani vedrà le opposizioni, che vuole “coinvolgere appieno” e con loro si confronterà sulle “misure economiche” da adottare.

Ed ecco l’altra notizia: il Governo non esclude una richiesta di scostamento deficit-pil superiore ai 7,5 miliardi di euro concordati in ambito Ue.

Ma andiamo ad analizzare in termini pratici come cambiarà la vita degli italiani. Scopriamo insieme cosa potremo e cosa non potremo fare fino al 3 aprile. Insomma, quali sono le regole da rispettare per contenere il contagio da Coronavirus? Procediamo con ordine.

Quale distanza devo tenere dagli altri?

Bisognerà mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitare gli assembramenti.

Che devo fare se ho la febbre?

Ai soggetti con febbre superiore a 37,5 gradi è raccomandato di rimanere a casa e di contattare il proprio medico curante. In caso di sintomi o dubbi, non bisogna recarsi al pronto soccorso o presso gli studi medici ma telefonare il medico di famiglia, il pediatra o la guardia medica. Oppure è possibile chiamare il numero verde regionale.

Per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento e la gestione del contagio del nuovo coronavirus in Italia, le Regioni hanno attivato i seguenti numeri:

Basilicata: 800 99 66 88;

Calabria: 800 76 76 76;

Campania: 800 90 96 99;

Emilia-Romagna: 800 033 033;

Friuli Venezia Giulia: 800 500 300;

Lazio: 800 11 88 00;

Lombardia: 800 89 45 45;

Marche: 800 93 66 77;

Piemonte: 800 19 20 20 attivo 24 ore su 24; 800 333 444 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 20;

Provincia autonoma di Trento: 800 867 388;

Provincia autonoma di Bolzano: 800 751 751;

Puglia: 800 713 931;

Sardegna: 800 311 377;

Sicilia: 800 45 87 87;

Toscana: 800 55 60 60;

Umbria: 800 63 63 63;

Val d’Aosta: 800 122 121;

Veneto: 800 462 340.

Ecco altri numeri utili dedicati all’emergenza nuovo coronavirus:

nella Regione Abruzzo per l’emergenza sanitaria sono attivi i seguenti numeri: ASL n. 1 L’Aquila:118; ASL n. 2 Chieti-Lanciano-Vasto: 800 860 146; ASL n. 3 Pescara: 118 ; ASL n. 4 Teramo: 800 090 147

nella Regione Liguria è attivo il numero di emergenza coronavirus 112;

nella Regione Molise per informazioni o segnalazioni sono attivi i numeri: 0874 313000 e 0874 409000;

nel Comune di Piacenza per informazioni contattare il 0523 317979: attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13.

Ti ricordo che è possibile contattare anche il numero di pubblica utilità 1500 del ministero della Salute. In caso di emergenza, è possibile contattare il 112 oppure il 118 soltanto se strettamente necessario.

Coronavirus: per quali motivi posso uscire di casa?

Gli unici spostamenti consentiti sono legati a motivi di salute; comprovate esigenze lavorative; situazioni di necessità; rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Tutti questi spostamenti devono essere giustificati attraverso un modello di autodichiarazione che bisognerà compilare (anche sul momento durante un eventuale controllo) e consegnare alle autorità.

Coronavirus: posso fare la spesa?

Si, ma non occorre che vada tutta la famiglia. I supermercati e i negozi di quartiere resteranno aperti (tranne sabato e domenica). Occorrerà rispettare le dovute misure precauzionali. I principali fornitori fanno sapere che le scorte sono in grado di sostenere il fabbisogno di questo periodo di quarantena.

Posso assistere i miei parenti anziani e non autosufficienti?

Si, si tratta di una situazione di necessità. Bada bene che gli anziani sono tra le categorie più a rischio contagio da Coronavirus, quindi occorre proteggerle adottando tutte le misure precauzionali del caso.

Coronavirus: per quali motivi non posso uscire di casa?

Il divieto assoluto di uscire dalla propria abitazione è rivolto a chi è sottoposto alla quarantena o è risultato positivo al virus. Inoltre, non puoi uscire di casa, se non per i motivi strettamente necessari indicati nel paragrafo precedente.

Posso andare a cena da amici o andare a trovare i parenti?

Non si tratta di uno spostamento necessario. L’intento di queste misure di sicurezza urgenti ed eccezionali è quello di evitare la diffusione del virus restando nella propria abitazione.

Coronavirus: posso andare in piscina o in palestra?

No. Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi; discoteche; cinema; teatri; biblioteche.

Messe e altre funzioni religiose: si svolgeranno?

No. La Conferenza Episcopale Italiana ha sospeso tutte le messe nel Paese. Pertanto, per contenere il più possibile il rischio di contagio da Covid-19: niente celebrazioni civili, religiose, esequie funebri; né festive, né feriali, nemmeno rispettando la distanza di un metro. Almeno, fino al 3 aprile.

Ristoranti e bar resteranno aperti?

Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00. Il gestore è tenuto a predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. In caso di violazione, è prevista la sanzione della sospensione dell’attività.

Farmacie e parafarmacie resteranno aperte?

La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari. Anche in questi casi, il gestore è chiamato a garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e l’eventuale violazione è sanzionata con la sospensione dell’attività.

Asili, scuole e università resteranno aperti?

No. Sono sospesi fino al 3 aprile tutti i servizi educativi e le attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master. Resta ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.