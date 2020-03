Coronavirus: Patuanelli, ‘finito autoisolamento in ufficio, era cosa giusta’

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – “L’ufficio è stato la mia casa in questi giorni. Sto bene e so che aver seguito alla lettera il protocollo, per la sicurezza di tutti, era la cosa giusta da fare. Ieri è terminato il mio periodo di auto isolamento, anche se cambierà poco: da cittadino e da Ministro ridurrò al minimo gli spostamenti e continuerò a lavorare come ho fatto in questi giorni”. Lo scrive su Facebook il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, in autoisolamento per 14 giorni nella sede del dicastero in via Veneto dopo aver visto l’assessore lombardo Alessandro Mattinzoli, positivo al Covid-19.