Coronavirus: anche in Cina è corsa al vaccino, primi test ad aprile

Pechino, 11 mar. (Adnkronos Salute/Xinhua) – Se negli Stati Uniti il direttore dell’Istituto nazionale di allergie e malattie infettive (Niaid) Anthony Fauci ha annunciato per la primavera i primi test sull’uomo del candidato vaccino prodotto dalla biotech Moderna, e i ricercatori israeliani di Migal stanno adattando all’uomo il loro siero contro un ceppo di coronavirus nel pollame, anche in Cina è corsa al vaccino contro Covid-19. Fin dall’inizio dell’epidemia a Wuhan diversi gruppi di ricerca nel colosso asiatico si sono dedicati allo sviluppo del vaccino e hanno adottato molteplici approcci tecnologici per arrivare all’obiettivo. Xu Nanping, viceministro della Scienza, ha riferito che il primo di questi candidati vaccini dovrebbe essere pronto per gli studi clinici a fine aprile.