Aringa Dolce Affumicata: l’allarme del ministero della Salute

Creato da avvocati specializzati e personalizzato per te

Richiamo per rischio microbiologico: si invita a non consumare il prodotto.

Il ministero della Salute ha annunciato il richiamo dell’Aringa Sciocca – Aringa dolce affumicata (Filetti di aringa affumicati a freddo) a causa di un rischio microbiologico. Nell’avviso di richiamo, il ministero specifica che si tratta della presenza di Listeria monocytogenes (in 25 g) emersa a seguito di campionamento effettuato come da piano di autocontrollo.

I lotti oggetto di richiamo sono i seguenti:

500100;

500103;

500110;

500115;

500120.

Il produttore è Friultrota di Pighin s.r.l.; la sede dello stabilimento è Via Aonedis, 10 – 33038 San Daniele del Friuli (UD). Il marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore è il seguente: IT 540 CE. Per quanto riguarda la descrizione peso/volume unità di vendita: 150g; 1kg; 2kg.

La data di scadenza o il termine minimo di conservazione va dal 13 aprile al 3 maggio.

Si invitano i consumatori in possesso dei seguenti lotti a non consumare il prodotto e a riportarlo presso il punto vendita in cui è stato acquistato.