Coronavirus: Landini, ‘prima salute e sicurezza per far ripartire economia’**

Roma, 14 mar. (Adnkronos) – “Prima viene la salute e la sicurezza. Questa è la condizione per far ripartire anche la nostra economia”. Ad affermarlo è il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini nel coso di una diretta su Facebook dopo la firma del protocollo condiviso tra governo e parti sociali per far fronte all’emergenza Coronavirus.”Il virus si sconfigge lavorando perché quelli della sanità devono lavorare, i ricercatori devono lavorare. Non è che si sconfigge il virus restando fermo e in attesa che finisca”, aggiunge il leader della Cgil.