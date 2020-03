Coronavirus, Gruppo Saviola dona 130mila euro a Asst di Cremona

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – – Una donazione di 130 mila euro per far fronte alle esigenze dell’Ospedale Oglio Po di Casalmaggiore (Provincia di Cremona) che serviranno all’acquisto, in particolare, di ventilatori polmonari, ecografo e altre strumentazioni necessarie per l’emergenza. È il contributo che Gruppo Saviola, realtà industriale nota in Italia e nel mondo per il suo impegno verso l’economia circolare, ha stanziato a favore dell’ASST Cremona.