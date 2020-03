Coronavirus: la virologa Gismondo rischia denuncia

La direttrice di laboratorio dell’ospedale Sacco di Milano nel mirino dei colleghi per aver definito il Covid poco più di un’influenza: diffidata a rettificare.

In tempi di Coronavirus anche gli scienziati si dividono, ma stavolta sembrano essere tutti contro una: il bersaglio è Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di

Milano, nota alle cronache per aver definito, a febbraio, il Covid-19 come una malattia poco più seria di un’influenza e, più di recente, per aver ipotizzato che il virus che circola in Lombardia potrebbe avere subito mutazioni rispetto a quello “originale” cinese.

L’agenzia Adnkronos Salute ci informa che l’associazione Patto trasversale per la scienza (Pts) ha inviato alla dottoressa Gismondo una diffida legale “per le gravi affermazioni ed esternazioni pubbliche sul coronavirus, volte a minimizzare la gravità della situazione e non basate su evidenze scientifiche”.

Le dichiarazioni incriminate

Nel mirino dei colleghi ci sono le seguenti, precise affermazioni pronunciate dalla scienziata prima dello scoppio della pandemia e ora riportate nella diffida:

‘è una follia questa emergenza, si è scambiata un’infezione appena più seria di un’ influenza per una pandemia letale’ (23 febbraio);

per una pandemia letale’ (23 febbraio); ‘non voglio sminuire il coronavirus ma la sua problematica rimane appena superiore all’ influenza stagionale (1 marzo);

(1 marzo); ‘tra poco il 60-70% della popolazione è positivo ma non dobbiamo preoccuparci ‘ (13 marzo);

‘ (13 marzo); ‘l’epidemia potrebbe esser mutata, sta succedendo qualcosa di strano‘ (21 marzo)”.

La diffida legale

Così Pts chiede a Gismondo di “rettificare alcune sue affermazioni che possono indurre la popolazione a violare i precetti governativi, con nefaste ricadute in termini di salute pubblica, soprattutto perché provenienti da un medico con responsabilità istituzionali nella regione più colpita d’Italia”.

Non è un invito ma una vera e propria diffida legale, formulata in termini perentori: gli scienziati chiedono a Gismondo di “rettificare immediatamente le sue argomentazioni che potrebbero aver indotto ad una minimizzazione del problema Coronavirus, nonostante le robuste evidenze della drammaticità della situazione”.

Il Pts richiama anche le conseguenze legali di queste affermazioni: “rischiano di turbare l’ordine pubblico, come previsto dall’articolo 656 del codice penale (Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l’ordine pubblico), se non supportate da evidenze scientifiche”.

I motivi dell’iniziativa

L’epidemiologo Pier Luigi Lo Palco spiega così le ragioni dell’iniziativa: “La missione del Patto per la scienza è chiara: difendere il cittadino dalla diffusione di atteggiamenti anti-scientifici e difendere l’onorabilità e la credibilità della comunità scientifica. Chi oggi, in una situazione diemergenza, indossa un camice e gode anche di una ribalta pubblica, deve riporre nelle sue dichiarazioni una estrema cautela“.

“Ipotesi personali e ricostruzioni fantasiose non devono inquinare e confondere il dibattito pubblico. Mai come ora è importante che questo dibattito avvenga nell’ambito delle regole della scienza“, ha aggiunto Lo Palco. “Per questo e anche su sollecitazione dell’ambiente medico-scientifico italiano, il Pts ha ritenuto necessario inviare alla professoressa Gismondo, una diffida, chiedendole di rettificare alcune sue affermazioni”.

La reazione dell’interessata

Ma l’interessata, Maria Rita Gismondo, non ci sta e replica così: “Ho la coscienza a posto e chi mi attacca è pietoso. Non torno indietro sulle mie dichiarazioni. Invece di perdere tempo in queste cose, perché non si uniscono al mio appello a lavorare tutti insieme? Diamo spazio alla scienza”.

E allarga il fronte dello scontro: “Se chiedono a me di fare un passo indietro sulle mie dichiarazioni, devono farlo anche per quelle del virologo Pregliasco, di Ilaria Capua e del direttore dell’Oms – aggiunge Gismondo – Non devo dimostrare nulla perché quello che ho detto è pubblicato ovunque. La Capua, ad esempio, ha detto che questo virus ‘diventerà come un raffreddore‘. Inoltre non sono mai stata in un tavolo governativo e non posso aver influenzato nessun decisione – prosegue la Gismondo – Ho espresso un mio parere e ho sempre detto quello che si sa sul coronavirus, ovvero che è un virus sconosciuto e potrebbe rivelarsi positivo o negativo a seconda del cammino che farà”.