Coronavirus: Iv, ‘all’Ars per finanziaria d’emergenza, serve responsabilità condivisa’

Palermo, 24 mar. (Adnkronos) – “Serve unità d’intenti per mettere in sicurezza la Regione. Andiamo subito in parlamento per una finanziaria d’emergenza da scrivere e votare insieme che tranquillizzi i nostri concittadini dal punto di vista sanitario ed economico. Non c’è più tempo da perdere”. Così i deputati di Italia Viva all’Ars Nicola D’Agostino, Luca Sammartino, Edy Tamajo e Giovanni Cafeo. “I numeri dei contagiati da Coronavirus purtroppo crescono sempre di più anche in Sicilia – aggiungono – Avevamo un vantaggio di tempo rispetto alle altre Regioni che rischia di essere vanificato da una gestione regionale dell’emergenza che si rivela insufficiente alle attuali necessità. Lo sforzo fatto dal governo regionale è apprezzabile ma necessita urgentemente di una rimodulazione di visione. Il personale sanitario è in prima linea da settimane e sta facendo un lavoro straordinario, ma adesso deve essere supportato con nuove azioni mirate. Tutti gli operatori sanitari devono essere messi nelle condizioni di operare al meglio. Invece mancano ancora i DPI, i tamponi non vengono effettuati rapidamente. Si sono fatti troppi annunci, serve responsabilità condivisa con tutte le forze politiche”.