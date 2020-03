Coronavirus: bisogna provare la febbre al supermercato?

Da oggi si deve misurare la temperatura prima di entrare a fare la spesa in Lombardia e Piemonte. Ma i termoscanner sono introvabili.

Da oggi, in Lombardia e in Piemonte bisognerà provare la febbre prima di entrare a fare la spesa al supermercato. Lo prevede la raccomandazione dei governatori delle due regioni, rispettivamente Attilio Fontana ed Alberto Cirio. Chi ha più di 37.5 non potrà entrare.

C’è un problema, però (e ti pareva che non ce ne fosse uno): i termoscanner da utilizzare all’esterno dei punti vendita della grande distribuzione sono introvabili. Le catene di supermercati stanno cercando di adeguarsi alla richiesta delle Regioni, ma non mancano le difficoltà.

Problemi, ad esempio, ai supermercati gestiti dalle cooperative. La Conad fa sapere di essersi attivata per cercarli ovunque, ma di averne trovati pochissimi. Allarga le braccia anche la Coop: «Non è facile reperirli», dicono i dirigenti lombardi. «La questione della rilevazione della temperatura ovviamente riguarda anche i nostri dipendenti ai quali abbiamo chiesto di sottoscrivere una autodichiarazione in merito. Li invitiamo inoltre a verificare la temperatura durante la giornata con dei termometri digitali a disposizione nelle loro aree riservate».

Esselunga si è portata avanti, acquistando giorni fa una scorta di termometri digitali. La temperatura viene già rilevata dal personale di vigilanza in tutti i punti vendita di Lombardia e Piemonte. Entro domani, la misura verrà estesa anche alle regioni in cui non è stata richiesta. Inoltre, da una decina di giorni, il personale dei supermercati facenti capo alla famiglia Caprotti deve sottoporsi ad un controllo preventivo.

Provare la febbre prima di entrare a fare la spesa non è obbligatorio, tiene a precisare il gruppo VéGè. Ciò non toglie, commenta l’ad Giorgio Santambrogio, che l’azienda prevede di allinearsi alle raccomandazioni delle due Regioni e che si stia attrezzando nei punti vendita dei supermercati per utilizzare da oggi i termoscanner portatili. Il gruppo Bennet – operativo proprio in Lombardia e Piemonte – ha acquistato 250 dispositivi che dovrebbero essere utilizzati già da oggi.