Roma, 25 mar. (Adnkronos) – “Sono spiacente nel comunicare che domani, purtroppo, non sarò presente in aula. È una scelta che in coscienza sento di fare per proteggere voi, i colleghi senatori e quanti potrei incontrare”. Lo scrive Ernesto Magorno di Iv in una lettera alla presidente Elisabetta Casellati e al premier Giuseppe Conte.