Roma, 25 mar. (Adnkronos Salute) – “Tutti i 6 bambini positivi sono in buone e stabili condizioni. Sono stati attivati 10 posti letto in R1 di pediatria. Continua il lavoro in sicurezza delle attività pediatriche sia nella sede del Gianicolo che nella sede di Palidoro”. Lo evidenzia l’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma nel bollettino della task force della Regione Lazio.