Coronavirus: Sicilia, nuove regole per raccolta rifiuti e iter impianti

Palermo, 27 mar. (Adnkronos) – Arrivano in Sicilia regole chiare per la raccolta dei rifiuti nell’ambito dell’emergenza dettata dal contrasto al coronavirus. Un provvedimento “che vuole a mettere al riparo la gestione da possibili crisi, tutelando, nel contempo, lavoratori e cittadini”. Si punta a “velocizzare le procedure amministrative per realizzare gli impianti pubblici e scongiurare il rischio di aumento della Tari, tramite il contenimento, se non la riduzione, di alcuni prezzi di conferimento”.