Sindacati medici in Procura, ‘non vogliamo diventare martiri’

Roma, 27 mar. (Adnkronos Salute) – Si allunga di ora in ora la lista dei medici uccisi da Covid-19. ” E questa è la dimostrazione che mancano i dispositivi di protezione. Siamo arrivati impreparati all’epidemia: non c’era lo stoccaggio di questi materiali, e i piani pandemici non erano aggiornati. Per questo, dopo le diffide alle aziende sanitarie, abbiamo presentato degli esposti alle Procure di Piemonte, Emilia Romagna, Campania, Calabria e altre regioni. I procuratori ci diranno di chi è la colpa”. A dirlo all’Adnkronos Salute è il segretario nazionale Anaao Carlo Palermo, che aggiunge senza mezzi termini: “Ci chiamano eroi, ma non vogliamo diventare martiri”.