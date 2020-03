Coronavirus: comandante Bergamo, ‘Nord pieno di bare, ora verso Centro Sud’

Milano, 30 mar. (Adnkronos) – “Ora cercherò in Toscana…l’Emilia è piena, ho chiesto a Ferrara, a Bologna, nulla…stessa cosa in Piemonte, anche se hanno dissequestrato il forno di Biella ma lì ci mettono quelli di Trecate e sono tanti. In Veneto il forno di Vicenza è scoppiato. Ho portato alcune bare due giorni fa a Gemona, in Friuli, ma adesso devo per forza spostarmi verso il Centro Sud”. Paolo Storoni, intervistato dal Corriere della Sera, è il comandante provinciale dei carabinieri di Bergamo, da quando è esplosa l’emergenza coronavirus è l’addetto allo smistamento delle bare della provincia più martoriata d’Italia con 1.878 decessi.