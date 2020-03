Coronavirus: Carfagna, ‘su ripartenza decide scienza ma politica sia pronta’

Roma, 30 mar. (Adnkronos) – “Solo gli scienziati e le autorità sanitarie hanno le competenze indispensabili per giudicare quando potrà avvenire un graduale allentamento del lockdown, facendo ripartire le imprese e il Paese dopo l’emergenza, in particolare nelle aree meno colpite dalla pandemia. Ritengo ragionevole e utile che la politica ne discuta, per non farsi trovare impreparata, senza dimenticare però che oggi piangiamo ancora migliaia di morti e speriamo per la vita di chi è ammalato”. Così Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia.