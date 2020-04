Coronavirus: M5S, ‘bene Azzolina, attacchi opposizione infondati’

Roma, 6 apr. (Adnkronos) – “La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina è in prima linea per garantire sicurezza e formazione a studenti e famiglie. Tutelare la salute dei cittadini viene al primo posto e sappiamo bene che l’attuale situazione impedisce, per il momento, la regolare prosecuzione dell’anno scolastico, ma lo sforzo fatto dalla comunità scolastica per la didattica a distanza è già di per sé un risultato importante”. Lo sottolineano i deputati e le deputate del MoVimento 5 Stelle in commissione Cultura, Scienza e Istruzione alla Camera dei Deputati.