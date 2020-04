Barbecue: ultime sentenze

Scopri le ultime sentenze su: installazione e utilizzo di un barbecue; rispetto della distanza prevista per fabbriche e depositi nocivi e pericolosi; presunzione assoluta di nocività e pericolosità; barbecue considerato elemento costruttivo di completamento dell’edificio.

Installazione di un barbecue

L’installazione e l’utilizzo di un barbecue non costituisce opera irrilevante sotto il profilo edilizio, rientrando piuttosto nell’ambito di applicazione della regolamentazione sanitaria locale pur non essendo soggetti al rilascio del p.d.c

T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. II, 07/04/2011, n.526

Vendita di barbecue carrellati

Ad un’azienda florovivaistica deve essere permessa la vendita dei propri prodotti e dei beni strettamente riconducibili alla sua attività, ma ciò non può comportare che essa si renda attiva nella vendita anche di prodotti che solamente in senso estremamente lato possono avvicinarsi al giardinaggio, dai barbecue carrellati ai vasi in ceramica, dalle padelle alle graticole, dai tavoli e sedie in vimini o in plastica alle case in legno prefabbricate ad uso deposito da giardino.

Consiglio di Stato sez. V, 18/01/2016, n.131

Forno con annesso barbecue

In tema di abuso edilizio, le opere considerate come “abusi minori” (per i quali è ammissibile la relativa sanatoria), in quanto a servizio della sola abitazione cui accedono ed in mancanza di autonoma rilevanza urbanistico-funzionale, non risultano particolarmente pregiudizievoli per il territorio, né idonee ad introdurre un impatto sul territorio eccedente la costruzione principale. Tale tipo di intervento abusivo non è idoneo a determinare nuove superfici utili né nuovi volumi, consistendo in opere di ridotto ingombro, funzionali all’abitazione principale cui accedono ed insistenti peraltro su superficie legittimamente edificata.

Pertanto, esso risulta astrattamente sanabile ai sensi dell’art. 181, commi 1 ter e 1 quater, del d.lg. n. 42 del 2004. (Nel caso di specie si trattava della messa in opera di un di un forno con annesso barbecue, su superficie esistente già assentita: un porticato già completamente pavimentato).

T.A.R. Bari, (Puglia) sez. I, 25/09/2014, n.1124

Calcolo delle distanze tra costruzioni: barbecue

Nel calcolo delle distanze tra costruzioni (art. 873 c.c.), per stabilire se sono computabili le sporgenze, occorre accertare – in fatto, insindacabilmente in sede di legittimità, se la motivazione è congrua – se esse costituiscono sporti ornamentali, inidonei a determinare intercapedini dannose o pericolose, ovvero aggetti, incidenti strutturalmente e funzionalmente sul volume e la superficie dell’immobile. (Nella specie, il barbecue era stato considerato elemento costruttivo di completamento dell’edificio, e perciò ritenuto costruzione).

Cassazione civile sez. II, 29/08/1997, n.8240

Recinzioni costituite da muri e cancelli e di un barbecue in muratura

La realizzazione di recinzioni costituite da muri e cancelli e del barbecue in muratura è senza’altro idonea a determinare una irreversibile trasformazione dello stato dei luoghi, con un sicuro incremento del carico urbanistico, e ciò a prescindere dalla precarietà o meno dei materiali utilizzati o dei manufatti posti in essere, in quanto questi si pongono comunque in modo funzionale al soddisfacimento di esigenze permanenti, essendo idonei ad un utilizzo destinato ad essere reiterato nel tempo.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 04/02/2016, n.1680

Presunzione di nocività e pericolosità

Il rispetto della distanza prevista per fabbriche e depositi nocivi e pericolosi dall’art. 890 c.c. – nella cui regolamentazione rientrano anche i forni – è collegato ad una presunzione assoluta di nocività e pericolosità che prescinde da ogni accertamento concreto nel caso in cui vi sia un regolamento edilizio comunale che stabilisca la distanza medesima; mentre, in difetto di una disposizione regolamentare, si ha pur sempre una presunzione di pericolosità, seppure relativa, che può essere superata ove la parte interessata al mantenimento del manufatto (nella specie, un barbecue) dimostri che mediante opportuni accorgimenti può ovviarsi al pericolo o al danno del fondo vicino.

La presunzione de qua none una presunzione di danno, bensì una presunzione di pericolo che si produca il danno e prescinde dall’accertamento in concreto del danno medesimo, dovendo invece essere valutata in concreto la pericolosità del forno, ancorché non in attività.

Corte di Cassazione Sezione 2, Civile, Sentenza, 20/06/2017, n. 15246

Realizzazione di un forno con annesso barbecue

La realizzazione di un forno con annesso barbecue può rientrare tra i cosiddetti “abusi minori” per i quali è ammissibile la relativa sanatoria ai sensi dell’art. 181, c. 1-quater del d.lgs. n. 42/2004: in ragione dei caratteri che contraddistinguono le opere in questione, in quanto a servizio della sola abitazione cui accedono ed in mancanza di autonoma rilevanza urbanistico-funzionale, le stesse non risultano particolarmente pregiudizievoli per il territorio, né idonee ad introdurre un impatto sul territorio eccedente la costruzione principale (cfr. T.A.R. Bari, sez. III, 11 gennaio 2013, n. 35; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 15 dicembre 2010, n. 27380, Sez. III, 21 settembre 2012, n. 3920; Tar Umbria – Perugia, 29 gennaio 2013, n. 46). (Amb.dir.)

TAR Bari, Sezione 1, Sentenza, 25/09/2014, n. 1124

Realizzazione di un ampio forno e di un berbecue

È necessario il permesso di costruire per l’installazione di un ampio forno e di un barbecue in mattoni e cemento, con tetto e tegole, e due “vistosi” comignoli. Questo manufatto comportava una trasformazione urbanistica ed edilizia, non era una semplice pertinenza soggetta a “scia”, ma un intervento edilizio che richiedeva il permesso di costruire. (Vittorio Italia).

TAR Reggio Calabria, Sentenza, 24/09/2015, n. 900

Costruzione di un barbecue in muratura

E’ infondato il ricorso promosso al fine di ottenere l’annullamento dell’ordinanza di demolizione di alcune opere eseguite su un dato terreno di proprietà della parte ricorrente (nella specie consistenti nella costruzione di un barbecue in muratura ed una copertura dello stesso con struttura di legno, oltre al completamento del muro di recinzione), qualora risulti accertato che tali opere sono state eseguite senza il dovuto titolo in un’area sottoposta a vincolo panoramico ai sensi della L. n. 1497 del 1939, nella quale, ai fini della realizzazione di opere edilizie, si richiede espressamente la sussistenza del titolo edilizio.

Nel caso concreto, pertanto, rilevata la sussistenza del predetto vincolo, si è ritenuta legittima l’impugnata ordinanza di demolizione, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 4 della L.R. (regione Sicilia) n. 37 del 1985, si prevede che nessuna opera può essere eseguita nell’area di cui sopra in assenza di titolo, con il conseguente obbligo in capo all’Autorità comunale competente, qualora siano eseguite opere abusive, di ordinarne la demolizione ed il ripristino dei luoghi.

Tra l’altro la legittimità del provvedimento in parola non è risultata neppure inficiata, contrariamente a quanto asserito dalla parte ricorrente, dall’assenza della comunicazione di avvio del relativo procedimento, giacché, in ragione del contenuto rigidamente vincolato che caratterizza gli atti sanzionatori in materia edilizia, tra cui rientra anche l’ordine di demolizione di costruzione abusiva, tali atti non devono essere preceduti dalla predetta comunicazione.

TAR Palermo, Sezione 3, Sentenza, 18/04/2011, n. 754

L’utilizzo del barbecue ubicato a ridosso della recinzione

L’utilizzo del “barbecue”, seppure ubicato a ridosso della recinzione del confine tra le due parti in causa, non può essere inibito, se non eccede la normale tollerabilità, e a nulla vale la circostanza che le sue immissioni finiscono nella casa di abitazione della parte ricorrente.

Giudice di Pace, Martina Franca, Sentenza, 18/09/2008

Distanza prevista per fabbriche e depositi nocivi e pericolosi

Il rispetto della distanza prevista per fabbriche e depositi nocivi e pericolosi dall’art. 890 c.c. nella cui regolamentazione rientrano anche i forni – è collegato ad una presunzione assoluta di nocività e pericolosità che prescinde da ogni accertamento concreto nel caso in cui vi sia un regolamento edilizio comunale che stabilisca la distanza medesima; mentre, in difetto di una disposizione regolamentare, si ha pur sempre una presunzione di pericolosità, seppure relativa, che può essere superata ove la parte interessata al mantenimento del manufatto (nella specie, un barbecue) dimostri che mediante opportuni accorgimenti può ovviarsi al pericolo o al danno del fondo vicino.

La presunzione de qua non è una presunzione di danno, bensì una presunzione di pericolo che si produca il danno e prescinde dall’accertamento in concreto del danno medesimo, dovendo invece essere valutata in concreto la pericolosità del forno, ancorché non in attività.

(Fattispecie in tema di barbecue in relazione al quale la Corte ha ritenuto l’irrilevanza di un accertamento svolto con il forno in funzione, essendo invece sufficiente la potenzialità dell’esalazione nociva o molesta accertata dal c.t.u.).

Cassazione civile sez. II, 20/06/2017, n.15246

Ordine di dismissione di un piccolo forno barbecue a legno collocato all’aperto

È illegittima l’ordinanza sindacale contingibile e urgente con la quale s’impone al suo destinatario di dismettere l’uso di un forno camino (nella specie un piccolo forno barbecue a legno posto all’aperto sul terreno di proprietà del ricorrente), perché privo di una canna fumaria di adeguata altezza e fonte di pericolo per la salute pubblica in ragione delle continue moleste immissioni di fumi e vapori nelle proprietà finitime, trattandosi di circostanza già esclusa a seguito di verifiche eseguite sul posto sia dal servizio igiene e sanità pubblica dell’Azienda sanitaria locale sia dai vigili urbani, con la conseguente comprovata mancanza dei presupposti legislativamente richiesti per l’adozione da parte del sindaco di un provvedimento “extra ordinem”, tenuto anche conto della notevole distanza che intercorre fra il fondo del ricorrente e quelli dei proprietari finitimi.

T.A.R. Torino, (Piemonte) sez. II, 07/07/2010, n.3000