Coronavirus: in commissione Trivulzio Giovanni Canzio e Gherardo Colombo

Milano, 7 apr. (Adnkronos) – E’ stata istituita e ufficializzata la commissione di verifica istituita dall’Ats di Milano su richiesta della Regione Lombardia per far luce su quanto accaduto al Pio Albergo Trivulzio. Tra i componenti dell’organismo, che sarà presieduto da Vittorio Demicheli, direttore sanitario Ats Milano, spiccano i nomi dei magistrati Giovanni Canzio, già primo Presidente della Corte di Cassazione, indicato da Regione Lombardia, e Gherardo Colombo, indicato dal Comune di Milano. La commissione valuterà se ci sia stata realmente una sottovalutazione dell’emergenza coronavirus nella residenza per anziani.