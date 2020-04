Coronavirus, Di Maio: “Se sbagliamo tempi fase 2 torniamo in lockdown”

Roma, 7 apr. (Adnkronos) – “Dobbiamo stare molto attenti a questa fase 2 perché se sbagliamo i tempi torniamo in lockdown e dobbiamo ricominciare da capo”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a ‘Porta a Porta’. “Non sto facendo l’uccello del malaugurio. Basta vedere alcuni Stati del mondo che sono dovuti tornare in quarantena totale perché hanno allentato troppo presto le misure di contenimento”, ha aggiunto sottolineando che “ciò che stiamo facendo in questa fase è metterci in condizione di poter ripartire come Paese quando però la comunità scientifica ci dirà che i nostri cittadini non rischiano la salute”. “Tutte le valutazioni che si dovranno fare sulle attività produttive saranno o fatte dal comitato tecnico-scientifico e dal governo”, ha affermato.