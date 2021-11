Intimidazione: ultime sentenze

Compimento di atti esecutivi della condotta illecita; reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso; prova del binomio “potere di intimidazione-omertà”; atti di violenza o minaccia; condizione di soggezione delle vittime.

L’associazione di tipo mafioso

L’associazione di tipo mafioso non è necessariamente destinata alla commissione di delitti, ma può anche essere diretta a realizzare, avvalendosi della particolare forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, taluno degli altri obiettivi indicati dall’art. 416-bis c.p., fra i quali quello della realizzazione di profitti ingiusti per sé o per altri. (Fattispecie nella quale l’associazione era diretta a controllare una serie di società coinvolte nella gestione dei rifiuti che rappresentavano lo strumento per acquisire appalti pubblici e privati con illecite modalità).

Forme di delocalizzazione delle cosche storiche

In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, l’essenziale connotazione delle forme di “delocalizzazione” della cosche storiche, anche nelle aree storicamente controllate dall’associazione principale, risiede nella “intrinseca, e non implicita,” forza di intimidazione derivante dal collegamento con le componenti centrali dell’associazione mafiosa, dalla riproduzione sul territorio delle strutture organizzative dell’associazione principale, dall’avvalimento della fama criminale conseguita, nel corso di decenni, nei territori di storico e originario insediamento, senza che sia necessaria la effettiva esteriorizzazione di tale forza di intimidazione.

Come valutare se il teste è stato sottoposto ad intimidazioni?

Ai fini dell’acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni in precedenza rese dal teste, ai sensi dell’art. 500, comma 4, c.p.p., gli “elementi concreti”, sulla base dei quali può ritenersi che egli sia stato sottoposto ad intimidazione affinché non deponga ovvero deponga il falso, non devono necessariamente consistere in fatti che positivamente dimostrino – con un livello di certezza necessario per una pronuncia di condanna – l’esistenza di specifici atti di violenza o minaccia indirizzati verso il medesimo, potendo, invece, essere desunti da circostanze sintomatiche dell’intimidazione, emerse anche nello stesso dibattimento, secondo parametri correnti di ragionevolezza e persuasività, alla luce di una valutazione complessiva delle emergenze processuali.

L’interdittiva antimafia

Anche se il fatto di reato non è oggetto di un accertamento consacrato in una sentenza, esso, riguardato insieme agli altri, può integrare gli elementi indiziari della sussistenza della prognosi di condizionamento, mafioso. Affinché, infatti, possa emettersi un legittimo provvedimento interdittivo è sufficiente il tentativo di infiltrazione avente lo scopo di condizionare le scelte dell’impresa, anche se tale scopo non si è in concreto realizzato; onde intercettare una simile fattispecie di “pericolo”, è sufficiente che gli elementi raccolti, una volta esaminati in modo non atomistico ma unitario, quindi attraverso una considerazione sintetica dei dati integranti il complessivo compendio istruttorio, offrano una trama di indizi “eloquenti” tali da indurre, nella loro connessione sinergica, a prospettare una prognosi di rischio di condizionamento mafioso “più probabile che non”.

Impostazione, questa, coerente con le caratteristiche fattuali e sociologiche del fenomeno mafioso, che non necessariamente si concreta in fatti univocamente illeciti, potendo fermarsi alla soglia dell’intimidazione, dell’influenza e del condizionamento latente di attività economiche formalmente lecite. A tale cangiante fenomenologia sociale deve corrispondere un costante adattamento dello strumentario deduttivo spendibile nell’attività di indagine antimafia, la quale, per la sua natura cautelare e preventiva, persegue obiettivi di massima anticipazione dell’azione di contrasto, anche avulsi dagli schemi tipici della responsabilità penale.

Prova del reato di associazione mafiosa

In tema di associazione di tipo mafioso, per la prova del reato è necessario che sia dimostrata l’esistenza di una forza di intimidazione accumulata attraverso la consumazione di delitti a base violenta idonei ad ingenerare timore, ma tali azioni violente non devono essere necessariamente contestuali alle condotte di partecipazione, potendo preesistere alle stesse; né è necessario che il singolo partecipe abbia posto in essere direttamente le azioni che hanno contribuito a consolidare il capitale criminale del sodalizio. (Fattispecie relativa alla articolazione locale “Pesha Nest” della associazione nigeriana “Eiye”, in cui la Corte ha precisato che, per le mafie a base etnica, la forza di intimidazione del gruppo non deve essere necessariamente diretta all’assoggettamento della popolazione di un territorio, ma può anche essere funzionale al controllo ed alla sottomissione di un gruppo di persone ristretto in quanto facente capo ad una medesima comunità).

Sodalizi criminali a matrice straniera

Il reato di associazione di tipo mafioso è configurabile con riferimento a sodalizi criminosi a matrice straniera che, pur non avendo l’indiscriminato controllo del territorio sul quale operano, siano in grado di esercitare la forza di intimidazione nei confronti degli appartenenti ad una comunità etnica ivi insediata, avvalendosi di metodi tipicamente mafiosi e della forza di intimidazione che promana dal vincolo associativo, a nulla rilevando che la percezione di tale potere criminale non sia generalizzata nel territorio di riferimento.

(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la mancanza di attitudine del sodalizio ad estendere la sua capacità di intimidazione nella comunità nazionale e l’acquisizione di un potere impositivo sulla sola comunità nigeriana non escludessero il connotato della “mafiosità”).

Delocalizzazione di più articolazioni periferiche

In tema di associazione di tipo mafioso, nei casi di “delocalizzazione” di più articolazioni periferiche che, pur richiamandosi a consorterie mafiose comprese tra quelle specificamente tipizzate sulla base di una consolidata esperienza, costituiscano un unico centro autonomo di imputazione di scelte criminali in un diverso quadro territoriale, non occorre che ogni cellula abbia dato luogo alla manifestazione del metodo mafioso, essendo invece necessario verificare che ciascuna di esse sia effettivamente parte del sodalizio e che questo, nel suo complesso, si sia manifestato nel nuovo contesto territoriale attraverso modalità concrete che, pur potendo non postulare azioni eclatanti, devono consistere nell’attuazione di un sistema incentrato sulla capacità di intimidazione e sul derivatone assoggettamento omertoso.

(Nella specie, accogliendo il ricorso del pubblico ministero, la Corte ha ritenuto non congruamente motivato il ragionamento del tribunale del riesame, che, pur riconoscendo che gli indagati di un’associazione operante in Romagna erano collegati con la camorra napoletana, aveva negata la sussistenza dell’associazione di tipo mafioso sottovalutando la circostanza che una contesa del gruppo con altro gruppo criminale era stata portata all’attenzione di uno dei capi storici della camorra campana per dirimere il confitto e ciò era elemento sintomatico del carattere di “diramazione” ovvero di “articolazione” diretta delle due fazioni rispetto a un sodalizio criminale storicamente riconosciuto come di carattere mafioso, e che non aveva altresì tratto le logiche conseguenze dal pur riconosciuto rilievo fattuale che i reati oggetto di addebito erano stati commessi con l’uso di armi e con il metodo mafioso).

Perseguimento degli scopi attraverso la forza intimidatoria propria dell’associazione

La tipicità del modello associativo “mafioso”, piuttosto che nel programma, risiede nel metodo. Non è indispensabile, cioè che il sodalizio si riprometta di commettere delitti, poichè quest’ultimo costituisce soltanto uno degli scopi tipici, indicati in via alternativa dall’art. 416-bis c.p., comma 3. Quel che invece non può mancare, e che perciò costituisce il dato caratterizzante dell’associazione mafiosa, è il perseguimento di quegli scopi attraverso il ricorso alla forza di intimidazione che da essa promana.

Tale capacità di incutere timore si caratterizza per la sua “forma libera”. Nella maggior parte dei casi, essa si estrinseca attraverso il sistematico ricorso a comportamenti violenti o gravemente minacciosi. Questi, però, non sono necessari, potendo la forza d’intimidazione desumersi anche dal compimento di atti che, sebbene non violenti, siano evocativi dell’esistenza attuale, della fama negativa e del prestigio criminale dell’associazione, ovvero da altre circostanze obiettive idonee a dimostrare la capacita attuale della stessa, o di coloro che ad essa si richiamano, di incutere timore, come pure dalla generale percezione che la collettività abbia dell’efficienza del gruppo criminale nell’esercizio della coercizione fisica.

Reato di estorsione: l’intimidazione

Si considera già perfezionato il reato di estorsione quando l’intimidazione, successiva allo spoglio, sia finalizzata a costringere qualcuno a tollerare una situazione ablativa di fatto già esistente, anche qualora essa sia diretta a soggetto diverso rispetto al titolare del diritto di godimento.

Metodo mafioso: l’esteriorizzazione

Il c.d.”metodo mafioso” deve necessariamente avere una sua “esteriorizzazione” quale forma di condotta positiva richiesta dalla norma con il termine “avvalersi”; esteriorizzazione che può avere le più diverse manifestazioni purchè si concreti in atti specifici, riferibili ad uno o più soggetti, suscettibili di valutazione, al fine dell’affermazione, anche in unione con altri elementi che li corroborino, dell’esistenza della prova del metodo mafioso; dunque, la esteriorizzazione della forza di intimidazione ha valenza costitutiva del reato e può manifestarsi anche attraverso la percezione del prestigio criminale del sodalizio, cioè anche dal compimento di atti che, pur di per sè non violenti e non di minaccia, richiamino e, al tempo stesso, siano espressione della capacità attuale del gruppo di intimidire.

Reato di associazione mafiosa: quando si configura?

Il reato di cui all’art. 416-bis c.p. è configurabile anche nel caso di “ricostituzione” di un gruppo criminale a distanza di tempo da parte di noto capo mafia, di dimostrata caratura criminale, inserito in ambito di mafie storiche (nel caso di specie “Cosa Nostra”), senza che sia necessaria un’esteriorizzazione della forza di intimidazione, considerato il capitale criminale della associazione mafiosa di riferimento e il diffuso riconoscimento della capacità di aggressione di persone e patrimoni da parte della stessa, anche nel caso di riferimento “implicito o contratto” alla forza criminale del sodalizio mafioso.

Reato di associazione di tipo mafioso: prova

Ai fini della prova del reato di associazione di tipo mafioso, configurabile anche con riferimento a sodalizi criminosi a matrice straniera, mentre il vincolo associativo è adeguatamente dimostrabile attraverso il riferimento all’esistenza di riti di affiliazione, alla riservatezza dei componenti, al dovere di solidarietà tra gli stessi, il binomio potere di intimidazione-omertà deve essere apprezzato e dimostrato in relazione all’ambiente, al territorio e alla collettività di riferimento, tenendo conto che questo ben può essere integrato quando la “mafia straniera”.

(Nella specie, trattavasi di contestazione relativa ad associazione criminale nigeriana), pur senza avere il controllo di tutti coloro che lavorano o vivono in un determinato territorio, ha la capacità di assoggettare al proprio potere criminale un numero indeterminato di persone appartenenti a una determinata comunità, è i avvalendosi di metodi tipicamente mafiosi e della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo per realizzare la condizione di soggezione e omertà delle vittime.

Reato di partecipazione ad associazione mafiosa: consumazione

Il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si consuma nel momento in cui il soggetto entra a far parte dell’organizzazione criminale, senza che sia necessario il compimento, da parte dello stesso, di specifici atti esecutivi della condotta illecita programmata, poiché, trattandosi di reato di pericolo presunto, per integrare l’offesa all’ordine pubblico è sufficiente la dichiarata adesione al sodalizio, con la c.d. “messa a disposizione”, che è di per sé idonea a rafforzare il proposito criminoso degli altri associati e ad accrescere le potenzialità operative e la capacità di intimidazione e di infiltrazione del sodalizio nel tessuto sociale.

(In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto sufficiente, per integrare gli estremi del reato, l’affiliazione del ricorrente ad una delle mafie storiche).

Confisca di impresa e forza di intimazione di associazione mafiosa

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, la confisca disposta ai sensi dell’art. 2-ter l. 31 maggio 1965, n. 575, di una impresa costituita in forma societaria che abbia stabilmente operato avvalendosi della forza di intimidazione di un’associazione mafiosa o, comunque, in cointeressenza con essa, si estende a tutto il patrimonio aziendale e a tutto il capitale sociale (ivi comprese le quote sociali intestate a terzi), nonostante l’origine lecita dei fondi impiegati per la sottoscrizione delle quote, laddove sia accertata la disponibilità sostanziale della impresa da parte del proposto o l’attività economica risulti condotta, sin dall’inizio, con mezzi illeciti.

(Fattispecie in cui l’espansione delle aziende confiscate era stata sin dall’inizio agevolata dall’organizzazione mafiosa e i terzi interessati non avevano comunque fornito elementi idonei a selezionare, nell’ambito del complesso aziendale, i beni di origine lecita).

Acquisizione delle dichiarazioni rese durante le indagini preliminari

In tema di prova testimoniale ai fini della rituale acquisizione al fascicolo del dibattimento ex art. 500, comma 4, c.p.p. delle dichiarazioni in precedenza rilasciate da testimone resosi irreperibile in quanto sottoposto a violenza e minaccia al fine di non deporre o di deporre il falso, non rileva la circostanza che il medesimo si sia reso reperibile in un diverso procedimento, essendo determinante il fatto che nel processo di cui trattasi, e non in altri separati giudizi, il teste sia stato oggetto di violenza o intimidazione.

Aggravante del metodo mafioso

L’aggravante del metodo mafioso richiede l’accertamento di quali siano i comportamenti tenuti avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416 bis c.p, mentre l’aggravante della finalità di agevolazione mafiosa riguarda le ipotesi in cui la forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo venga spesa dal soggetto agente nella precisa intenzione di agevolare l’associazione di appartenenza o comunque un’associazione mafiosa; ne consegue che per la configurazione di quest’ultima è necessario che l’azione posta in essere dal soggetto sia teleologicamente finalizzata ad agevolare la consorteria criminosa.

Chi commette il reato di estorsione?

Integra il reato di estorsione l’ottenimento della rinuncia a far valere il credito conseguente all’adempimento di una prestazione contrattuale mediante l’implicita intimidazione esercitata dal debitore che, pur senza compiere atti di violenza o minaccia, abbia già esibito, al momento della costituzione del rapporto, la propria appartenenza ad un’associazione mafiosa.

Difetto della commissione di reati-fine

Il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. è configurabile – con riferimento ad una nuova articolazione periferica (c.d. “locale”) di un sodalizio mafioso radicato nell’area tradizionale di competenza – anche in difetto della commissione di reati-fine e della esteriorizzazione della forza intimidatrice, qualora emerga il collegamento della nuova struttura territoriale con quella “madre” del sodalizio di riferimento, ed il modulo organizzativo (distinzione di ruoli, rituali di affiliazione, imposizione di rigide regole interne, ecc.) presenti i tratti distintivi del predetto sodalizio, con conseguente forza di intimidazione “intrinseca” alla accertata capacità di egemonizzazione criminale del territorio.

(Fattispecie relativa a c.d. “locale di ndrangheta” stabilita in territorio elvetico, in cui erano emersi in seguenti indizi : il collegamento con la “casa madre” calabrese, la composizione della “locale” con soggetti esclusivamente di origine calabrese, la struttura organizzativa secondo una divisione dei ruoli ben precisa, l’attribuzione di cariche interne mutuate dal quelle tradizionali della “ndrangheta”, nonchè il rispetto rigoroso di rituali tipici della “casa madre”).

Mafia silente: presupposti strutturali, organizzativi e operativi

Ricorrendone i presupposti strutturali, organizzativi e operativi, la cd. “mafia silente” rientra nel paradigma normativo dell’art. 416-bis c.p., in quanto è capace di avvalersi di una forza di intimidazione intrinseca alla struttura delle associazioni mafiose, nelle sue componenti centrali e delocalizzate, pur in assenza di forme di esteriorizzazione eclatante del metodo mafioso e della forza di intimidazione.

Configurabilità del reato di associazione mafiosa per le organizzazioni delocalizzate

Il reato di cui all’articolo 416-bis c.p. è configurabile – con riferimento a una nuova articolazione periferica (cosiddetta “locale”) di un sodalizio mafioso radicato nell’area tradizionale di competenza – anche in difetto della commissione di reati-fine e della esteriorizzazione della forza intimidatrice, qualora emerga il collegamento della nuova struttura territoriale con quella “madre” del sodalizio di riferimento, e il modulo organizzativo (distinzione di ruoli, rituali di affiliazione, imposizione di rigide regole interne, sostegno ai sodali in carcere, ecc.) presenti i tratti distintivi del predetto sodalizio, lasciando ciò presagire il pericolo per l’ordine pubblico.

(In una fattispecie relativa a associazione ‘ndranghetista operante in Emilia, la Corte, in motivazione, ha rilevato come il giudice di merito avesse comunque dato atto di come il sodalizio avesse in ogni caso fatto effettivamente uso del metodo mafioso all’esterno e al suo interno, siccome dimostrato dal numero consistente di estorsioni consumate in danno di imprenditori calabresi e non, operanti in territorio emiliano, e degli atti di intimidazione consumati in pregiudizio dei congiunti di un soggetto accusato di essersi appropriato di una somma di denaro consegnatagli per essere investita).

