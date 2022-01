Valutazione degli alunni: ultime sentenze

Attività di diretta osservazione e valutazione degli alunni; frequenza ad almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato ai fini della valutazione finale dell’alunno; irreversibili insufficienze; scrutini; ammissione alla classe successiva.

Scrutini scolastici: la valutazione del Consiglio di classe

La valutazione espressa dal Consiglio di classe, in sede di scrutini scolastici, costituisce espressione di discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, non sindacabile dal G.A., se non per evidenti illogicità. Nell’ambito dei giudizi scolastici, quindi, il sindacato del giudice deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole procedimentali, spettando esclusivamente al detto Consiglio giudicare sulla gravità delle lacune degli alunni e sulla loro idoneità a precludere la prosecuzione degli studi.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. IV, 05/07/2021, n.4615

Giudizi espressi dai docenti nei confronti degli studenti

Ai sensi dell’art. 113 Cost., contro gli atti della Pubblica Amministrazione, tra cui rientrano le scuole pubbliche, è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Ove vengano in rilievo i giudizi espressi dai docenti nei confronti degli studenti, i medesimi sono connotati da discrezionalità tecnica, poiché il livello di maturità e di preparazione raggiunto dai singoli alunni costituisce espressione di una valutazione che riflette le specifiche competenze del corpo docente e che è perciò aliunde insindacabile; peraltro, in tale contesto, al G.A. compete comunque di verificare se il procedimento, a conclusione del quale tale giudizio è stato formulato, sia conforme, o meno, al parametro normativo, ovvero ai criteri deliberati previamente dal collegio stesso e non risulti inficiato da vizi di manifesta illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.

T.A.R. Trento, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 14/05/2021, n.78

Valutazione finale di un alunno e mancata ammissione alla classe successiva

La valutazione finale di un alunno, anche nel caso in cui sia negativa, essendo finalizzata ad evidenziare eventuali carenze nell’acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, non giustifica la mancata ammissione alla classe successiva, dovendo comunque verificare se le carenze rilevate al termine dell’anno scolastico possano, essere recuperate dall’alunno in seguito.

Consiglio di Stato sez. VI, 20/01/2021, n.638

Sindacabilità del voto assegnato allo studente dell’esame di maturità

Il fatto che il voto dell’esame di maturità sia atto di esercizio di discrezionalità tecnica non significa che sia atto sottratto al sindacato di legittimità del Giudice amministrativo; tale sindacato, peraltro, non può spingersi sino alla sostituzione della valutazione giudiziale a quella della Amministrazione procedente, ma deve limitarsi al rilievo e alla sanzione, ove sussistenti, di gravi errori di fatto, di palesi travisamenti della situazione concreta, di manifeste illogicità o irragionevolezze nella determinazione.

T.A.R. Perugia, (Umbria) sez. I, 08/01/2021, n.4

Superamento degli esami di maturità

Il superamento degli esami di maturità assorbe il giudizio negativo di idoneità espresso dal Consiglio di classe, sospeso in sede giurisdizionale con l’ammissione con riserva del candidato agli esami stessi, atteso che l’esame di maturità, pur vertendo (all’epoca del giudizio) su di un numero di materie più limitato di quelle prese in considerazione dal Consiglio di classe, ha comportato ugualmente una valutazione globale dello studente, con l’apprezzamento anche del curriculum di questi, ivi inclusi i giudizi negativi manifestati dallo stesso Consiglio di classe nella fase prodromica; pertanto la Commissione d’esame, discostandosi dal giudizio di non ammissione, supera ogni diversa valutazione circa la maturità del candidato in questione.

T.A.R. Ancona, (Marche) sez. I, 07/01/2021, n.6

Giudizio di non ammissione di un alunno alla classe superiore: la valutazione di legittimità del giudizio

Il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe superiore si basa esclusivamente sulla constatazione della sua insufficiente preparazione e dell’incompleta maturazione personale, necessarie per accedere alla successiva fase di studi e la valutazione di legittimità di tale giudizio deve essere condotta avendo esclusivo riguardo agli elementi che denotano, alla conclusione dell’anno scolastico, la presenza o meno di un sufficiente livello di preparazione e di maturità dell’alunno. Neppure vale ad inficiare il giudizio del consiglio di classe un eventuale difetto nella relazione scuola – famiglia, dato che, alla stregua delle norme che governano l’ammissione alla classe successiva, ciò che assume rilievo è la possibilità di esprimere un giudizio favorevole sul livello di preparazione e di apprendimento concretamente raggiunto dall’alunno al termine dell’anno scolastico o, in presenza, di carenza, un giudizio favorevole sulla possibilità del loro recupero.

La valutazione di legittimità del giudizio di non ammissione alla classe superiore deve essere condotta avendo esclusivo riguardo agli elementi che denotano, alla conclusione dell’anno scolastico, lo sviluppo degli apprendimenti e l’acquisizione di nuove competenze, senza che su di essa possa incidere la mancata attivazione di specifici interventi atti a favorire il recupero scolastico dello studente.

T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. II, 07/05/2020, n.340

Mancata attivazione delle attività di recupero o degli oneri di informazione circa l’andamento scolastico

Il giudizio di non ammissione alla classe successiva non può ritenersi viziato a causa della mancata attivazione delle attività di recupero, o degli oneri di informazione circa l’andamento scolastico; deve infatti considerarsi che tale giudizio si basa esclusivamente sull’accertamento dell’insufficiente preparazione dello studente, senza che ad esso possa riconnettersi alcun intento punitivo. Neppure vale ad inficiare il giudizio del consiglio di classe un eventuale difetto nella relazione “scuola – famiglia”, dato che, alla stregua delle norme che governano l’ammissione alla classe successiva, ciò che assume rilievo è la possibilità di esprimere un giudizio favorevole sul livello di preparazione e di apprendimento concretamente raggiunto dall’alunno al termine dell’anno scolastico o, in presenza di carenze, un giudizio favorevole sulla possibilità del loro recupero.

La valutazione di legittimità del giudizio di non ammissione alla classe superiore deve essere condotta avendo esclusivo riguardo agli elementi che denotano, alla conclusione dell’anno scolastico, lo sviluppo degli apprendimenti e l’acquisizione di nuove competenze, senza che su di essa possa incidere il livello della comunicazione scuola – famiglia intervenuta nel corso del medesimo anno scolastico o la mancata attivazione di specifici interventi atti a favorire il recupero scolastico dello studente.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. IV, 17/12/2019, n.5987

Valutazioni alunni scuola media

Le valutazioni degli alunni della scuola media vanno effettuate su scala biennale tutte le volte che non vi siano irreversibili insufficienze. Ad affermarlo è il Consiglio di Stato che ha posto la parola fine su una vicenda svoltasi in una scuola media emiliana, dove un alunno veniva bocciato al termine del primo anno di scuola media, a causa di una grave insufficienza con voto 4 e da altre insufficienze con voto 5. Dopo l’accesso alla seconda classe consentito in sede cautelare e la sentenza dei giudici di primo grado per la quale il giudizio del consiglio di classe non poteva essere sindacabile, per il Consiglio di Stato la valutazione va effettuata su scala biennale.

Ebbene, fornendo l’interpretazione dell’articolo 6 del decreto legislativo 62/2007 e della parte della circolare Miur 10 ottobre 2017 n. 1865 riguardante l’ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado, i giudici amministrativi chiariscono che l’ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, rimanendo logicamente sottoposto alla specifica valutazione del consiglio di classe la prospettiva di effettiva possibilità di recupero.

Consiglio di Stato sez. VI, 27/08/2019, n.5917

Giudizi espressi dagli insegnanti: la discrezionalità tecnica

Il livello di apprendimento e preparazione raggiunto dai singoli alunni costituisce espressione di una valutazione riservata dalla legge al collegio degli insegnanti, il cui giudizio, connotato da discrezionalità tecnica, riflette specifiche competenze solo da esso possedute; pertanto, al giudice della legittimità spetta solo di verificare se il procedimento, a conclusione del quale tale giudizio è stato formulato, sia conforme al parametro normativo ovvero ai criteri stabiliti previamente dal collegio stesso e non risulti inficiato da vizi di manifesta illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.

Consiglio di Stato sez. VI, 04/04/2019, n.1752

Frequenza richiesta ai fini della valutazione finale dell’alunno

Ai sensi dell’art. 14 comma 7, d.P.R. 3 agosto 2009, n. 122 per procedere alla valutazione finale di ogni studente, è richiesta la sua frequenza ad almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, ma le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali e a giudizio del Consiglio di classe, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite per assenze documentate e continuative, non pregiudicanti la possibilità di una valutazione degli alunni interessati.

T.A.R. Ancona, (Marche) sez. I, 21/03/2017, n.220

Numero massimo di ore di assenza dalla scuola

L’art. 14 comma 7, d.P.R. n. 122 del 2009, prevede che, a decorrere dall’entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell’anno scolastico, ivi compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ogni studente, sia richiesta la frequenza ad almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato; le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, come previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite per assenze documentate e continuative, comunque, a giudizio del consiglio di classe, non pregiudicanti la possibilità di una valutazione degli alunni interessati: in tale prospettiva può assumere rilievo anche una sindrome da stato ansioso con attacchi di panico, eventualmente riconosciuta quale infermità grave, se ed in quanto produttiva di significative conseguenze invalidanti di non poco rilievo, come nell’ipotesi che si sia consentita all’interessato una deroga rispetto al numero massimo di ore di assenza dalla scuola, previa certificazione medica attestante la patologia da cui il medesimo fosse affetto: donde l’illegittimità dei provvedimenti del consiglio di classe (di non ammissione allo scrutinio finale ed alla classe successiva) che, in spregio alle posizioni precedentemente assunte dall’istituzione scolastica, abbiano poi adottato determinazioni radicalmente opposte e contrastanti con detta deroga.

T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna) sez. I, 28/11/2011, n.808

Formulazione delle schede di valutazione degli alunni

L’azione proposta in termini di accertamento del diritto ad una diversa formulazione delle schede di valutazione degli alunni in ordine alla materia della religione, a tutela del superiore diritto, costituzionalmente garantito, di libertà religiosa rientra nella sfera di cognizione della giurisdizione ordinaria; il petitum sostanziale della controversia riguarda in tal caso la piena affermazione di tale diritto soggettivo attraverso la relativa azione di accertamento, nei confronti della quale ogni ulteriore istanza diviene consequenziale alla declaratoria dell’invocato diritto..

T.A.R. Genova, (Liguria) sez. II, 25/08/2008, n.1629

Valutazione degli alunni delle scuole statali e delle scuole private

La tutela prevista per le scuole private dalla Costituzione si riferisce solo al loro legale riconoscimento, quando ne sussistono i presupposti, non implica viceversa, che i relativi allievi in sede di esami per la maturità siano valutati con criteri differenti da quelli di valutazione degli alunni delle scuole statali e tanto meno che i relativi giudizi debbano essere determinati in base a percentuali.

Consiglio di Stato sez. II, 28/06/1995, n.1484

Scrutini scuole secondarie

La valutazione degli alunni negli scrutini di scuole secondarie è legittimamente effettuata in base alle risultanze oggettive del profitto, da loro tratto negli studi, ed è irrilevante, a tal fine, che sussistano deficienze organizzative o didattiche nella scuola.

T.A.R., (Marche), 11/03/1995, n.128

Errata valutazione della necessità dell’alunno nel corso dell’anno

La valutazione degli alunni in corso d’anno è stabilita dalla legge quale misura organizzativa della P.A. al fine di regolare l’intervento del corpo insegnante sullo sviluppo personale e scolare degli alunni; tali valutazioni non sono idonee a determinare situazioni giuridiche in capo ai discenti, né una lesione potrebbe rinvenirsi sotto il profilo per cui la scansione quadrimestrale possa determinare un’errata valutazione della necessità dell’alunno nel corso dell’anno, in quanto ciò all’evidenza impinge nella valutazione di merito della P.A. e quindi insindacabile in sede di giudizio di legittimità.

Consiglio di Stato sez. VI, 05/12/1992, n.1006

Valutazione degli alunni per il passaggio alla classe successiva

In sede di determinazione dell’organico di diritto dei posti di sostegno per minorati psico-fisici, l’amministrazione deve tenere conto delle necessità emerse nell’estate, in seguito alla valutazione degli alunni per il passaggio a classe successiva.

T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. I, 27/11/1992, n.518

Valutazione degli alunni con handicap

Il ministero della p.i. con propria ordinanza può dettare norme per la valutazione degli alunni handicappati delle scuole secondarie, al fine del rilascio dei titoli di studio.

Consiglio di Stato sez. II, 10/04/1991, n.348

Mancata partecipazione agli scrutini per la valutazione degli alunni

Legittimamente è trattenuto lo stipendio per l’intera giornata all’insegnante che per sciopero, non abbia partecipato agli scrutini per la valutazione degli alunni, ed a nulla rileva che l’amministrazione non abbia precisato, in via preventiva, i casi nei quali gli scioperi brevi comportano la ritenuta dello stipendio per l’intera giornata, ai sensi dell’art. 171 l. 11 luglio 1980 n. 312.

Consiglio di Stato sez. II, 19/12/1990, n.1144