Parco giochi: ultime sentenze

Attrezzature di gioco per bambini; responsabilità della PA e risarcimento dei danni.

Scivolo nel parco giochi: danni e responsabilità

In tema di danni da cose in custodia, segnatamente attrezzature di gioco per bambini, sussiste la responsabilità della PA tutte le volte che le normative Uni En 1176 e 1177 sulla sicurezza per le attrezzature di gioco riservate ai bambini non siano rispettate (nella specie, l’attività istruttoria ha evidenziato che alla base dei giochi dai quali era caduto il minore vi era una superficie di prato sintetico adatta a tenere indenni i bambini dalle cadute verificatesi dall’altezza massima di un metro; quindi, poiché il bambino era caduto da una panca ad un’altezza maggiore, il Comune avrebbe dovuto collocare sul posto un diverso materiale in grado di ammortizzare la caduta, materiale che non c’era).

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2020, n.14166

Dovere di vigilanza

Il generico dovere di vigilanza che incombe sull’ente territoriale all’interno di una struttura pubblica (nella specie, un parco giochi), finalizzato a motivi di sicurezza e di ordine pubblico, non può ritenersi esteso anche alla regolarità delle strutture in concessione a privati.

Cassazione civile sez. III, 21/12/2015, n.25603

Mancata custodia del parco giochi balneare

Il proprietario o gestore di un campo da gioco è responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., degli infortuni occorsi ai fruitori di quest’ultimo, ove non alleghi e non provi l’elisione del nesso causale tra la cosa e l’evento, quale può aversi, in un contesto di rigoroso rispetto delle normative esistenti o comunque di concreta configurazione della cosa in condizioni tali da non essere in grado di nuocere normalmente ai suoi fruitori, nell’eventualità di accadimenti imprevedibili ed ascrivibili al fatto del danneggiato stesso – tra i quali una sua imperizia o imprudenza – o al fatto di terzi.

(Nella specie, il Tribunale ha accolto la domanda risarcitoria, a fronte della mancata custodia del parco giochi balneare, in cui la minore, scendendo dalla corda – destinata all’arrampicata – si infortunava cadendo sul gancio metallico, non visibile sulla sabbia, che pericolosamente legava la corda a terra)

Tribunale Rimini, 27/10/2015, n.1318

Rischio di cadute pericolose

La caduta di un bambino di tre anni e mezzo di età da uno scivolo in ora notturna è un evento certamente prevedibile ed evitabile con un grado normale di diligenza. Il fatto che ai piedi dello scivolo vi sia una buca o una conca, un avvallamento che aumenta il rischio di cadute pericolose non fa che rendere ancora più prevedibile l’evento dannoso; sicché aumentano le probabilità che la cooperazione colposa del soggetto danneggiato – nel caso, degli adulti tenuti alla vigilanza sul bambino – possa avere un’efficacia causale del tutto assorbente ai sensi dell’art. 1227 c.c., assumendo la cosa il ruolo puro e semplice di occasione dell’evento.

In altri termini, un genitore (o, comunque, un adulto) che accompagna un bambino così piccolo, in ora notturna (e perciò priva di luce solare) in un parco giochi e gli consente di giocare su di uno scivolo ai piedi del quale c’è una buca, deve avere ben presenti i rischi che ciò comporta, non potendo poi invocare come fonte dell’altrui responsabilità, una volta che la caduta dannosa si è verificata, l’esistenza di una situazione di pericolo che egli era tenuto doverosamente a calcolare.

Cassazione civile sez. III, 26/05/2014, n.11657

Danni bambino durante l’utilizzo del parco giochi comunale

L’utilizzo di un bene pubblico postula l’esistenza di un dovere di cautela da parte dell’utente o del soggetto gravato dell’obbligo di vigilanza sull’utente stesso. Ne consegue che non sussiste la responsabilità della Pubblica Amministrazione per i danni sofferti da un bambino durante l’utilizzo del parco giochi comunale, qualora le attrezzature custodite siano conformi agli standard previsti dalle norme di sicurezza e non siano, pertanto, caratterizzate da un’accentuata attitudine lesiva, poiché costituisce dovere dell’accompagnatore la previsione dei normali rischi derivanti dall’attività ludica di un fanciullo, nonché la prevenzione delle eventuali conseguenze dannose inerenti a tale attività: la responsabilità, in tale caso, sarebbe ascrivibile esclusivamente alla violazione colposa del potere di sorveglianza da parte dell’accompagnatore.

Cassazione civile sez. III, 25/08/2014, n.18167

Parco giochi con altalena

Il concetto di “costruzione”, sul piano urbanistico-edilizio, è definito dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia): in particolare, l’art. 3, comma 1, lett. e) della normativa in questione specifica dettagliatamente le caratteristiche dell’intervento, qualificabile nei termini sopra indicati, con riferimento — al punto e.5) — alla “installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee”.

Pertanto, è legittima l’esclusione da una gara per l’assegnazione di una concessione di suolo demaniale marittimo nel caso in cui il progetto volto alla predisposizione di una spiaggia attrezzata, comprendente un complesso di cabine e servizi sanitari, pannelli solari, pedana in legno, parco giochi con altalena, percorso atletico ed altri arredi urbani fissi, manchi del computo metrico e del profilo dello stato dei luoghi, perché pur trattandosi di strutture certamente leggere, esse non sono tali da sottrarsi ad una definizione di dettaglio, che consenta per ogni elemento l’identificazione per forma, tipologia, qualità e prezzo.

Consiglio di Stato sez. VI, 06/08/2013, n.4107

Parco giochi e danni subiti dai minori

Il titolare di un ristorante, che abbia messo a disposizione della clientela un parco giochi a perfetta regola d’arte, non risponde dei danni subiti dai minori intenti all’uso delle relative attrezzature, in quanto non è tenuto alla loro sorveglianza.

Cassazione civile sez. III, 21/05/2013, n.12401

Parco giochi gestito da un privato in area destinata a verde pubblico

La domanda diretta ad ottenere l’accertamento dell’illiceità delle immissioni acustiche praticate da un parco giochi gestito da un privato sulla confinante proprietà, nonché la rimozione delle relative opere poste in essere dall’amministrazione comunale nell’ambito della destinazione urbanistica dell’area a verde pubblico, e, infine, il risarcimento dei danni alla persona subiti, rientra nella giurisdizione del g.o., in quanto volta alla tutela dei diritti soggettivi lesi dalle immissioni, senza investire alcun provvedimento amministrativo, essendo, d’altra parte, la p.a. priva di qualsiasi potere di affievolimento del diritto alla salute, garantito dall’art. 32 cost.

Cassazione civile sez. un., 27/02/2013, n.4848

Destinazioni a parco giochi

Le destinazioni a parco urbano, a verde urbano, a verde pubblico, a verde pubblico attrezzato, a parco giochi e simili si pongono al di fuori dello schema ablatorio-espropriativo e costituiscono espressione di potestà conformativa (avente validità a tempo indeterminato), quando lo strumento urbanistico consente di realizzare tali previsioni, non già ad esclusiva iniziativa pubblica, ma ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, senza necessità di ablazione del bene.

T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. I, 20/03/2012, n.449

Parco giochi: innovazione diretta al miglioramento

La delibera assembleare di destinazione di aree condominiali scoperte in parte a parcheggio autovetture dei singoli condomini e in parte a parco giochi ha a oggetto un’innovazione diretta al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento della cosa comune; anche la delibera di destinazione a parcheggio di un cortile è diretta a disciplinare le modalità d’uso del detto bene comune, pertanto, in entrambi i casi, sono legittime le suddette deliberazioni se adottate anche soltanto a maggioranza.

Cassazione civile sez. VI, 12/07/2011, n.15319

Parco giochi: infortunio mortale occorso ad un bambino

Risponde di omicidio colposo, nella forma della cooperazione colposa, il titolare del contratto di manutenzione sui pali dell’illuminazione posti in un parco giochi, che abbia omesso il controllo sugli stessi senza segnalare l’assenza dell’interruttore del quadro elettrico, che avrebbe dovuto segnalare anomalie di funzionamento, a seguito delle quali si verificò un evento mortale.

(Nel caso di specie si trattava di un infortunio mortale occorso ad un bambino che, in un parco giochi aveva cinto con il suo braccio un palo dell’illuminazione elettrica rimanendovi folgorato. La corresponsabilità dell’evento era da addebitarsi sia al responsabile della manutenzione dei pali dell’illuminazione sia all’impresa costruttrice sia a colui che aveva attestato la regolare esecuzione dei lavori sia al titolare dell’impianto per la sua cattiva conduzione).

Tribunale Lucera, 21/12/2011

Destinazione di un’area verde passata da area attrezzata per parco giochi

In tema di reiterazione, in sede di variante dello strumento urbanistico generale, di vincoli decaduti, la destinazione di un’area verde passata da area attrezzata per parco giochi e sport a zona a verde privato non ha valenza espropriativa, rientrando nell’ambito della normale conformazione della proprietà privata, espressione del potere di pianificazione e di salvaguardia dei valori urbanistici esistenti; conseguentemente non essendo un vincolo preordinato all’esproprio non si può nemmeno parlare di reiterazione soggetta a indennizzo, tali destinazioni, infatti non comportano l’inedificabilità assoluta dell’area, né, tanto meno, svuotano di contenuto — azzerandolo economicamente in termini di valore di scambio — il diritto dominicale.

T.A.R. Venezia, (Veneto) sez. I, 18/04/2011, n.639

Scivolo in un parco giochi comunale

Risponde il Comune, ex art. 2051 c.c., del danno subito da una madre mentre aiutava il proprio figlio a scendere da uno scivolo in un parco giochi comunale (lesione e conseguente amputazione di una falange impigliatasi in una lamiera a causa della mancanza di una vite di fissaggio).

Per escludere tale responsabilità non è sufficiente che il Comune abbia provato le buone condizioni di manutenzione del gioco e l’uso improprio dello stesso da parte del bambino, salito aggrappandosi ai tubolari sottostanti il piano in lamiera predisposto per la discesa anziché dalle apposite scalette, dovendo altresì il Comune dimostrare che tale utilizzazione sia stata assolutamente inusuale, sia da parte dei minori che delle persone adulte, e quindi imprevedibile, tanto da interrompere il nesso causale tra lo scivolo e l’amputazione del dito, e che di conseguenza l’evento non era evitabile mediante l’adozione di opportune cautele, come ad esempio il divieto di tale uso improprio, ovvero il rivestimento dei tubolari sottostanti la lamiera con materiale di gomma o comunque non tagliente.

Cassazione civile sez. III, 22/09/2009, n.20415