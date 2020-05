Impianto sportivo: ultime sentenze

Leggi le ultime sentenze su: costruzione di un impianto sportivo; risoluzione di una convenzione per la costruzione di un impianto sportivo per inadempimento del Comune committente; corretto svolgimento della partita; impianti sportivi comunali; affidamento in gestione a un privato; concessione di servizi di gestione di un impianto sportivo comunale.

Concessionario di un impianto sportivo

La base imponibile dell’ICI deve essere determinata, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1992, in ragione del valore dell’immobile, senza che assuma rilievo che lo stesso sia stato costruito anche con contributi comunali.

(La S.C., in applicazione del principio, ha annullato la decisione impugnata che aveva ridotto l’importo dovuto a titolo di ICI da un concessionario di un impianto sportivo sottraendo dalla base imponibile i contributi erogati dall’ente impositore).

Cassazione civile sez. trib., 10/04/2019, n.10006

Responsabilità del gestore di impianto sportivo

In caso di sinistro verificatosi in un campo di calcio, durante lo svolgimento di un torneo non agonistico, verificatosi in difetto della normale manutenzione del terreno di gioco ed omissione delle ordinarie cautele atte a garantire l’incolumità dei partecipanti; risponderà dell’evento dannoso il gestore dell’impianto sportivo, nonché organizzatore del torneo, per violazione delle comuni regole di prudenza, diligenza e perizia dovute dal predetto soggetto.

Corte appello Napoli sez. VIII, 12/02/2020, n.654

Abusiva realizzazione di un impianto sportivo

Integra il reato di falso ideologico in atto pubblico la condotta del pubblico ufficiale che, formando un verbale di sopralluogo e sequestro, esponga una parziale rappresentazione di quanto accertato, tacendo dati la cui omissione, non ultronea nell’economia dell’atto, limiti la portata applicativa del vincolo di coercizione reale, nel contempo offrendo una documentazione dello stato dei luoghi incompleta e parzialmente contraria al vero.

(Fattispecie in cui agenti di polizia municipale allegavano al verbale relativo ad un cantiere edile, finalizzato alla abusiva realizzazione di un impianto sportivo, rilievi fotografici che ritraevano solo lo scavo per l’alloggiamento di condutture e non anche l’adiacente campo da calcio).

Cassazione penale sez. VI, 30/01/2019, n.23819

Istruttore tecnico di un impianto sportivo

In tema di reati colposi omissivi impropri, costituisce causa sopravvenuta sufficiente a determinare l’evento e ad interrompere il nesso causale, la volontaria e consapevole esposizione al pericolo da parte della vittima, pienamente capace di intendere e di volere, allorquando l’agente non possa influire su tale scelta.

(Nella fattispecie la Corte, in applicazione di tale principio, ha ritenuto viziata la motivazione della sentenza di condanna del proprietario e dell’istruttore tecnico di un impianto sportivo, per le lesioni riportate da un motociclista che, uscito dal circuito destinato all’esercitazione, in corrispondenza di un tratto privo di adeguata delimitazione, era entrato nell’area riservata al “free style” ed era salito su un terrapieno alto tre metri dal quale era caduto, nonostante i partecipanti all’esercitazione avessero ricevuto precise istruzioni sul percorso da effettuare).

Cassazione penale sez. IV, 17/01/2019, n.5898

Servizi di gestione di un impianto sportivo comunale

Anche l’operatore economico che non abbia presentato l’offerta per l’aggiudicazione di una concessione di servizi di gestione di un impianto sportivo comunale (nel caso, un tennis club) è legittimato ad impugnare le clausole immediatamente escludenti, mentre non è legittimato a proporre motivi di gravame attinenti l’attribuzione dei punteggi.

T.A.R. Venezia, (Veneto) sez. I, 03/05/2018, n.477

Evento lesivo occorso ad un utente dell’impianto sportivo

Il responsabile di una società sportiva, che ha la disponibilità di impianti ed attrezzature per l’esercizio delle attività e discipline sportive, è titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell’art. 40 comma 2 c.p., ed è tenuto, anche per il disposto di cui all’art. 2051 c.c., a garantire l’incolumità fisica degli utenti e ad adottare quelle cautele idonee ad impedire il superamento dei limiti di rischio connaturati alla normale pratica sportiva, con la conseguente affermazione del nesso di causalità tra l’omessa adozione di dette cautele e l’evento lesivo occorso ad un utente dell’impianto sportivo (riconosciuta la responsabilità del presidente di una società sportiva per lesioni riportate da una calciatore caduto a terra a causa di un avvallamento presente sul campo di gioco e coperto dall’acqua).

Cassazione penale sez. IV, 31/01/2018, n.9160

Giurisdizione ordinaria in materia di canoni concessori

Anche laddove risultino formalmente impugnati provvedimenti amministrativi (nella specie, l’autorizzazione all’utilizzo in gestione dello stadio comunale e di un impianto sportivo) appartiene alla giurisdizione ordinaria la controversia in cui si contesta sostanzialmente il mancato pagamento di canoni concessori.

T.A.R. Latina, (Lazio) sez. I, 08/11/2019, n.653

Impianti sportivi del Comune: sono patrimonio indisponibile

Ai sensi dell’art. 826, ultimo comma, c.c., gli impianti sportivi di proprietà comunale appartengono al patrimonio indisponibile del Comune, essendo destinati al soddisfacimento dell’interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive. In caso di affidamento in gestione di un impianto sportivo è la modalità della remunerazione che distingue la concessione dall’appalto di servizi: si tratta, invero, di concessione quando l’operatore assume i rischi economici della gestione del servizio, rifacendosi essenzialmente sull’utenza, mentre si ha un appalto quando l’onere del servizio grava sostanzialmente sull’Amministrazione.

T.A.R. L’Aquila, (Abruzzo) sez. I, 09/02/2018, n.54

L’impianto sportivo sotto un profilo funzionale-pertinenziale

La copertura dei campi sportivi con teloni in PVC non può essere qualificata come opera del tutto autonoma e separata dai campi medesimi, costituendo la stessa un elemento di natura pertinenziale e complementare dell’impianto sportivo (campi da tennis e da calcetto), indispensabile alla sua fruizione effettiva e continuativa per l’intero periodo annuale.

In mancanza di siffatte strutture di copertura, i campi sportivi, per ragioni di natura atmosferica e di sicurezza degli atleti, per lunghi periodi dell’anno non sarebbero usufruibili, perdendo dunque l’attitudine ad assolvere alla loro naturale destinazione.

Ne consegue che, non potendo le coperture in PVC essere considerate opere autonome, ma intrinsecamente connesse con l’impianto sportivo sotto un profilo funzionale-pertinenziale, la fattispecie sanzionatoria applicabile è quella delineata dall’art. 34 d.P.R. n. 380/2001 (interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire), e non già quella dell’art. 37 d.P.R. n. 380/2001 (interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività), applicata dall’Amministrazione comunale.

Consiglio di Stato sez. VI, 05/10/2018, n.5724

Il reato di invasione di campo durante competizioni sportive

Il reato di scavalcamento ed invasione di campo in occasione delle competizioni sportive, previsto dall’art. 6-bis, comma 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401, è integrato anche quando la condotta illecita, posta in essere all’interno dell’impianto sportivo, sia compiuta nello spazio temporale antecedente o successivo alla fase di gara, ovvero nell’intervallo tra i due tempi della competizione.

(Fattispecie in tema di invasione del terreno di gioco durante un incontro di calcio in cui, la Corte ha precisato che la norma incriminatrice è volta ad assicurare non solo il corretto svolgimento della partita, ma anche la sicurezza e l’incolumità fisica di tutti i soggetti che si trovino nell’impianto sportivo in occasione della manifestazione sportiva, sicchè è irrilevante che la condotta sia o meno concomitante con l’effettivo svolgimento della competizione).

Cassazione penale sez. VI, 27/09/2017, n.52172

Servizio di concessione della gestione di un impianto sportivo

In caso di fusione tra l’associazione sportiva, aggiudicataria del servizio di concessione della gestione di un impianto sportivo, ed altra associazione sportiva, l’Amministrazione deve verificare la permanenza in capo all’associazione nata dalla fusione dei requisiti per continuare a gestire l’impianto stesso e non procedere immediatamente all’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione e del contratto di concessione per la semplice differenza formale tra i due soggetti e per la pretesa avvenuta stipulazione del contratto da parte di un “soggetto giuridico estinto”, atteso che, in caso di unificazione di due associazioni, trovano applicazione le norme sulla fusione, a cui non consegue la produzione di alcun effetto successorio ed estintivo.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 09/01/2019, n.327

Convenzione relativa alla costruzione di impianto sportivo e risarcimento danni

La controversia avente ad oggetto la risoluzione, per inadempimento del comune committente, di una convenzione relativa alla costruzione di un impianto sportivo (peraltro in larga parte già eseguita), con conseguente richiesta di risarcimento del danno, appartiene alla giurisdizione ordinaria, attenendo alla fase privatistica di esecuzione del rapporto concessorio, successiva all’aggiudicazione.

Cassazione civile sez. un., 31/01/2017, n.2482