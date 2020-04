Creato da avvocati specializzati e personalizzato per te

Palermo, 12 apr. (Adnkronos) – “E’ assurdo, irrispettoso per la Sicilia, offensivo per i Siciliani, irriguardoso verso le Istituzioni dell’Isola, questo ennesimo atto di prepotenza di chi autorizza uno sbarco di migranti al porto di Pozzallo in questi giorni di straordinaria emergenza epidemiologica”. Lo dichiara il deputato siciliano della Lega Nino Minardo.