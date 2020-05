Iscrizione albo infermieri: ultime sentenze

Leggi le ultime sentenze su: esercizio della professione di infermiere; obbligo d’iscrizione all’albo professionale degli infermieri; cancellazione dall’albo professionale.

Professione di infermiere

L’esercizio della libera professione infermieristica, svolta da soggetti in possesso di idoneo titolo di studio (diploma universitario abilitante) e di iscrizione all’albo professionale, non può subire discriminazioni ingiustificate.

Consiglio di Stato sez. III, 28/06/2016, n.2830

Rapporto di lavoro dipendente

Gli infermieri professionali, che non svolgono attività autonoma e libera, ma sono legati da un rapporto di lavoro dipendente, non sono tenuti alla iscrizione al relativo albo professionale, dovendo tale obbligo configurarsi solo nei confronti di coloro che esercitano la libera professione mediante contratti d’opera direttamente con il pubblico dei clienti.

T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. II, 11/02/2010, n.546

L’albo degli infermieri professionali

Non commette il reato di esercizio abusivo della professione di infermiere chi, senza essere iscritto all’albo degli infermieri professionali, esercita tale attività esclusivamente alle dipendenze del S.s.n. o in una struttura privata, direttamente o indirettamente accreditata presso la p.a. L’iscrizione al collegio è infatti necessaria solo per gli infermieri che esercitano la libera professione mediante contratti d’opera direttamente con il pubblico dei clienti.

Tribunale Pisa, 21/05/2010, n.628

L’esercizio della libera professione

Va escluso che all’iscrizione all’albo professionale siano tenuti gli infermieri professionali che rivestano la qualifica di dipendenti di enti pubblici, poiché per essi l’art. 10 decreto del Capo Provvisorio dello stato 13 settembre 1946 n. 233 ha previsto la mera possibilità dell’iscrizione all’albo, “ limitatamente all’esercizio della libera professione”.

Consiglio di Stato sez. VI, 24/02/2011, n.1163

Esercizio abusivo di una professione

In tema di esercizio abusivo di una professione (art. 348 c.p.), pur dovendosi ritenere che, di regola, con riguardo alle professioni sanitarie, l’iscrizione all’albo professionale, prevista come obbligatoria dall’art. 8 d.lg. C.p.S. 13 settembre 1946 n. 233, costituisca parte integrante dell’abilitazione la cui mancanza dà luogo alla configurabilità del reato, deve tuttavia escludersi che alla suddetta iscrizione – da intendersi come prevista, in realtà, per i soli esercenti la “libera professione” – siano tenuti gli operatori sanitari (nella specie, infermieri professionali) i quali rivestano la qualifica di dipendenti di enti pubblici, essendo, anzi, per costoro espressamente prevista dall’art. 10 del citato d.lg. C.p.S. n. 233 del 1946 la mera possibilità dell’iscrizione all’albo, “limitatamente all’esercizio della libera professione”, ove questo non sia loro vietato dagli ordinamenti dell’ente dal quale essi dipendono.

Cassazione penale sez. VI, 01/04/2003, n.28306

Professioni sanitarie infermieristiche: l’iscrizione all’albo

In tema di iscrizione all’albo professionale in materia di professioni sanitarie infemieristiche, ai sensi dell’art. 2 comma 3 della l. n. 43 del 2006, l’iscrizione all’albo – comune, nel caso, sia per gli infermieri del settore privato che per quelli dell’ambito pubblico – costituisce semplicemente una ‘condizione necessaria’ per l’esercizio della professione di infermiere che preesiste o può preesistere all’instaurazione del rapporto di lavoro, ponendosi quale presupposto necessario per chi voglia proporsi in tale ruolo, non potendo esercitare tale mestiere chi non sia iscritto al relativo albo ai sensi dell’art. 2, co. 3, della legge n. 43/06.

Tribunale Salerno sez. lav., 10/10/2019, n.2119

Contratti d’opera direttamente con il pubblico dei clienti

L’obbligo d’iscrizione all’albo professionale degli infermieri non sussiste per gli infermieri professionali che non svolgono attività autonoma e libera, ma sono legati da un rapporto di lavoro dipendente anche con una struttura privata, direttamente o indirettamente accreditata presso la p.a., considerato che in tale caso non esplicano “attività professionale mediante contratti d’opera direttamente con il pubblico dei clienti”, non necessitano di una sorveglianza sulle tariffe applicate, in quanto percepiscono uno stipendio fisso, rispondono disciplinarmente al loro datore di lavoro al quale sono legati da rapporto gerarchico, devono incontrare – nello svolgimento delle loro funzioni – il gradimento e la piena soddisfazione della struttura sanitaria presso la quale lavorano, anche se quest’ultima non è pubblica ma è comunque accreditata e convenzionata con il S.s.n.

Cassazione penale sez. VI, 04/11/2008, n.6491

Diritto di un infermiere alla cancellazione dall’albo professionale

Spetta alla giurisdizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, ai sensi dell’art. 5 d.lg.C.p.S. 13 settembre 1946 n. 233, la controversia relativa alla sussistenza o meno del diritto di un infermiere alla cancellazione dall’albo professionale tenuto dal collegio Ipasvi (infermieri professionali assistenti sanitari vigilatrici d’infanzia) e alla giurisdizione ordinaria la controversia circa il diritto del medesimo collegio di esigere il contributo a carico degli iscritti relativo al periodo rispetto a cui è in discussione l’iscrizione, salva la pregiudizialità della controversia in punto di iscrizione rispetto a quella concernente il pagamento, comportante la sospensione di quest’ultima in attesa della definizione della prima.

(Nella specie l’interessata aveva adito il giudice di pace chiedendogli che, “accertata l’avvenuta rinuncia all’iscrizione, da parte dell’attrice, all’iscrizione al collegio Ipasvi di Pesaro”, dichiarasse inesigibile la somma in questione, pretesa mediante cartella esattoriale; accolta la domanda da parte del giudice di merito, la adita Corte di cassazione, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di inesigibilità del contributo e quella della Commissione centrale, nei termini indicati nel riportato principio di diritto, e ha annullato, con rinvio ad altro giudice di pace, la sentenza impugnata, ritenendo fondato per quanto di ragione il ricorso sia rispetto alla domanda di competenza di altra giurisdizione, sia per quella esattamente proposta al giudice ordinario, dato che quest’ultima era stata decisa senza attendere la definizione dell’altra causa).

Cassazione civile sez. un., 19/04/2004, n.7376

