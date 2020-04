Coronavirus: i numeri in Italia e nel mondo

I dati aggiornati del Covid-19: il totale dei contagiati, dei guariti e dei deceduti.

Come confermano i dati di questa mattina della John Hopkins University, i casi di contagio da Coronavirus nel mondo sono 1.850.527. Al primo posto della classifica, troviamo gli Stati Uniti con 557.571 contagiati, seguiti dalla Spagna (166.831), dall’Italia (156.363), dalla Francia (133.670), dalla Germania (127.854), dalla Gran Bretagna (85.208), dall’Iran (71.686), dalla Turchia (56.956) e dal Belgio (29.647). Ieri, la Cina ha registrato 108 nuove infezioni, di cui 98 importate e 10 domestiche; pertanto, si attesta a 83.523 contagiati.

Dopo questa panoramica globale, analizziamo i casi del nostro Belpaese.

Si è discusso a lungo sui dati giornalieri rilasciati ogni giorno alle 18 dalla Protezione Civile. Ma cosa ci è stato comunicato? L’incremento dei casi giornalieri sui casi “attualmente positivi” e non sul numero totale, numero che comprende anche le persone guarite e decedute. Mi spiego meglio. Dall’inizio dell’epidemia, in Italia almeno 156.363 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2. Dai dati forniti dal ministero della Salute emerge che il numero dei contagiati totali dall’inizio dell’epidemia è passato, dall’11 al 12 Aprile, da 152.271 a 156.363. In pratica, 4092 in più con una crescita del 2.7%.

Come riporta Il Corriere della Sera, 19899 (+431, +2.2%) sono i deceduti, mentre i guariti sono 34211 (+1677, +5.2%). Attualmente, i soggetti positivi sono 102.253. Il conto sale a 156.363 se consideriamo anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutti i casi positivi al Covid-19 dall’inizio dell’epidemia. Ovviamente, questi sono i dati forniti dalla Protezione civile.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 27.847, mentre 3.343 (-38, -1.1%) sono in terapia intensiva. Fortunatamente, si tratta di un dato in calo, anche se la decrescita, ad oggi, è stata inferiore rispetto ai giorni scorsi. Le persone in isolamento domiciliare fiduciario sono 71.063.

Analizziamo ora i casi del Covid-19 in Italia, Regione per Regione.

Coronavirus: tutti i dati in Italia

A seguire, i dati dei casi totali (ricordiamo che si tratta del numero di persone positive dall’inizio dell’epidemia: inclusi i deceduti e i guariti) suddivisi per Regione e rapportati al 12 aprile:

Lombardia 59052 (+1.460, +2,5%);

Emilia Romagna 20098 (+463, +2,4%);

Veneto 14.077 (+309, +2.2%);

Piemonte 16.660 (+652, +4.1%);

Marche 5.303 (+92, +1.8%);

Liguria 5.494 (+118, +2.2%);

Campania 3604 (+87, +2,5%);

Toscana 7.235 (+277, +4%);

Sicilia 2.416 (+52, +2,2%);

Lazio 4.845 (+122, +2.6%);

Friuli Venezia-Giulia 2.431 (+38, 1,6%);

Abruzzo 2.160 (+40, +1.9%);

Puglia 2.989 (+85, +2.9%);

Umbria 1.319 (+10, +0,8%);

Bolzano 2.098 (+141, +7.2%: la Provincia Autonoma di Bolzano ha effettuato un ricalcolo dei «guariti» verificando una diminuzione di 110 rispetto a ieri);

Calabria 923 (+8, +0.9%);

Sardegna 1.1113 (+22, +2%);

Valle d’Aosta 921 (+19, +2,1%);

Trento 3053 (+83, +2.8%);

Molise 257 (+11, +4.5%);

Basilicata 315 (+3, +1%).

Lombardia

Ecco i casi in Lombardia:

Bergamo 10.309;

Brescia 10.868;

Como 1.924;

Cremona 4.721;

Lecco 1.881;

Lodi 2.543;

Monza Brianza 3.639;

Milano 13.680;

Mantova 2.486;

Pavia 3.133;

Sondrio 720;

Varese 1.663;

Altro/in fase di verifica 1.485

Emilia Romagna

Ecco i casi in Emilia Romagna:

Piacenza 3.100;

Parma 2.531;

Reggio Emilia 3.849;

Modena 3.087;

Bologna 3.197;

Ferrara 616;

Ravenna 801;

Forlì Cesena 1.211;

Rimini 1.706;

Altro/in fase di verifica 0.

Veneto

Ecco i casi in Veneto:

Padova 3.310;

Venezia 1.957;

Rovigo 280;

Vicenza 2.055;

Verona 3.495;

Belluno 664;

Treviso 1.983;

Altro/in fase di verifica 333.

Valle d’Aosta

Ecco i casi in Valle d’Aosta:

Aosta 921;

Altro/in fase di verifica 0.

Marche

Ecco i casi nelle Marche:

Ancona 1.590;

Pesaro 2.140;

Macerata 818;

Fermo 361;

Ascoli Piceno 253;

Altro/in fase di verifica 141.

Piemonte

Ecco i casi in Piemonte:

Alessandria 2.248;

Asti 779;

Biella 662;

Cuneo 1.462;

Novara 1.605;

Torino 7.939;

Vercelli 817;

Verbano-Cusio-Ossola 865;

Altro/in fase di verifica 283.

Toscana

Ecco i casi in Toscana:

Firenze 2.259;

Pistoia 506;

Lucca 1.020;

Siena 371;

Massa Carrara 855;

Arezzo 429;

Pisa 677;

Livorno 398;

Grosseto 327;

Prato 393;

Altro/in fase di verifica 0.

Trentino Alto Adige

Ecco i casi in Trentino Alto Adige:

Bolzano 2.098;

Trento 3.053;

Altro/in fase di verifica 0.

Campania

Ecco i casi in Campania:

Napoli 1.871;

Avellino 400;

Benevento 156;

Caserta 375;

Salerno 536;

Altro/in fase di verifica 266.

Lazio

Ecco i casi nel Lazio:

Roma 3.315;

Frosinone 473;

Rieti 276;

Viterbo 316;

Latina 398;

Altro/in fase di verifica 67.

Liguria

Ecco i casi in Liguria:

Savona 797;

La Spezia 670;

Imperia 882;

Genova 3.086;

Altro/in fase di verifica 59.

Friuli Venezia Giulia

Ecco i casi Friuli Venezia Giulia:

Trieste 890;

Gorizia 123;

Udine 873;

Pordenone 539;

Altro/in fase di verifica 6.

Puglia

Ecco i casi in Puglia:

Bari 921;

Barletta Andria Trani 296;

Brindisi 358;

Foggia 739;

Lecce 418;

Taranto 221;

Altro/in fase di verifica 36.

Umbria

Ecco i casi Umbria:

Terni 316;

Perugia 956;

Altro/in fase di verifica 47.

Abruzzo

Ecco i casi in Abruzzo:

L’Aquila 220;

Chieti 452;

Pescara 889;

Teramo 599;

Altro/in fase di verifica 0.

Molise

Ecco i casi nel Molise:

Campobasso 191;

Isernia 50;

Altro/in fase di verifica 16.

Basilicata

Ecco i casi in Basilicata:

Potenza 162;

Matera 153;

Altro/in fase di verifica 3.

Calabria

Ecco i casi in Calabria:

Cosenza 291;

Reggio Calabria 263;

Catanzaro 182;

Vibo Valentia 68;

Crotone 117;

Altro/in fase di verifica 2.

Sicilia

Ecco i casi in Sicilia:

Agrigento 126;

Caltanissetta 128;

Catania 689;

Enna 325;

Messina 429;

Palermo 376;

Ragusa 66;

Siracusa 148;

Trapani 129;

Altro/in fase di verifica 0.

Sardegna

Ecco i casi in Sardegna: