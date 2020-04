Prescrizione bollo auto: ultime sentenze

Leggi ultime sentenze su: obbligazione tributaria nascente dal pagamento del bollo; avviso di intimazione di pagamento di tassa automobilistica; termini di prescrizione del bollo auto; computo del periodo di prescrizione; atti prodromici all’emissione della cartella di pagamento.

Prescrizione del bollo auto

I termini di prescrizione del bollo auto sono da determinarsi di tre anni in tre anni, sia nel caso che sia stato notificato entro i termini l’avviso di accertamento, e sia quando nei successivi tre anni sia stata notificata la cartella esattoriale.

Il termine inizia a decorre dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello in cui è dovuto il pagamento. Il dies a quo per il computo del periodo di prescrizione, per la cartella esattoriale, non può che decorrere dalla data di definitività dell’accertamento per mancata impugnazione, ossia dopo altri 3 anni dall’avviso e dopo 61 gg. consecutivi.

Comm. trib. reg. Bari, (Puglia) sez. I, 16/12/2019, n.3456

Il bollo d’auto si prescrive in tre anni

Il principio di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti di riscossione mediante ruolo e, pertanto, anche all’avviso di intimazione di pagamento di tassa automobilistica.

Cassazione civile sez. VI, 25/08/2017, n.20425

Pagamento tasse automobilistiche

La tassa automobilistica (c.d. bollo auto), prevista dall’art. 5 del D.L. n. 953 del 1982 convertito con la L. n. 53 del 1983, avendo natura di tassa sul possesso (ex art. 7 della L. n. 99 del 2009), gravante quindi sul possessore del mezzo, si prescrive entro il terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il pagamento. Ai fini della prescrizione triennale del credito erariale, avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli, il dies a quo inizia a decorrere non dalla data di scadenza del termine previsto per il pagamento della tassa, ma dall’inizio dell’anno successivo, in virtù della previsione di cui all’art. 2 del D.L. n. 2 del 1986 convertito nella L. n. 60 del 1986.

Commissione Tributaria regionale, SARDEGNA – Cagliari, Sezione 5, Sentenza, 18 giugno 2018, n. 522

Riscossione tasse automobilistiche

L’inutile decorso del termine per proporre opposizione, pur determinando la decadenza dall’impugnazione, non produce sugli atti impositivi effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità della conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale ex art. 2953 c.c. Ciò posto, il credito tributario, nel caso di specie relativo all’imposto di bollo sugli autoveicoli, deve ritenersi estinto per intervenuta prescrizione qualora prima del compimento del successivo atto interruttivo (rappresentato dalla notifica dell’intimazione di pagamento impugnata) sia interamente maturato il termine di prescrizione triennale.

Commissione Tributaria provinciale|Napoli|Sezione 23|Sentenza|19 aprile 2018| n. 4014

Accertamento tasse automobilistiche

L’atto impositivo avente ad oggetto il pagamento della tassa di bollo sui veicoli si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento, così come previsto dall’art. 5 della L. 28 febbraio 1983, n. 53. Il decorso del termine di prescrizione triennale per la sua riscossione non è interrotto dalla sola iscrizione a ruolo del tributo da parte dell’Amministrazione finanziaria ma solo in forza di un atto che valga a costituire in mora il debitore. Il termine entro il quale l’ente impositore può far valere l’obbligazione tributaria nascente dal pagamento del bollo è quindi di natura prescrizionale e non decadenziale.

Commissione Tributaria regionale, MOLISE – Campobasso, Sezione 2, Sentenza, 2 luglio 2018, n. 470

Intimazione di pagamento imposta di bollo

Gli atti prodromici all’emissione della cartella di pagamento, denominati atti d’intimazione di pagamento, hanno natura di avvisi di liquidazione del tributo ed in quanto tali sono autonomamente impugnabili, seppure unicamente per vizi propri.

Commissione Tributaria regionale, BASILICATA – Potenza, Sezione 2, Sentenza, 14 marzo 2019, n. 129

Mancato adempimento alla prescrizione del bando

È illegittima l’esclusione dalla gara di una società che non ha ottemperato alla prescrizione del bando, che stabiliva la presentazione dell’offerta economica in carta legale, con il bollo. La sentenza ha precisato che la stazione appaltante ha il dovere di procedere alla regolarizzazione, ai sensi dell’art. 19 del dpr. 642/1972, e non può deliberare sull’esclusione.

TAR Roma, Sezione 2, Sentenza, 6 marzo 2017, n. 3137

Pagamento del bollo e interruzione della prescrizione

Il termine entro il quale l’ente impositore può far valere l’obbligazione tributaria nascente dal pagamento del bollo è quindi di natura prescrizionale (e non decadenziale), in quanto risponde ad una esigenza che intende escludere che il debitore possa trovarsi in una situazione di incertezza in una materia ispirata al principio di legalità, al quale principio sono tenuti a uniformarsi sia l’ente impositore, che l’agente della riscossione.

In materia, invero, non può essere applicata la regola della differente decorrenza degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario (cd. “postalizzazione”), che è applicabile solo agli atti processuali e non anche a quelli sostanziali. Ai fini dell’interruzione della prescrizione, l’ente impositore ha la possibilità di agire con la dovuta tempestività e, affinché l’atto produca i suoi effetti, è necessario che pervenga all’indirizzo del destinatario in tempo utile ovvero entro il 31 dicembre 2015.

Commissione Tributaria regionale, MOLISE – Campobasso, Sezione 2, Sentenza, 11 aprile 2018, n. 191