Lidl: 200 assunzioni online

Selezione digitale in Lidl per 200 persone nelle aree vendite, immobiliare, logistica e nei settori amministrazione, HR, revisione, formazione, It e acquisti.

Lidl, la nota catena di supermercati con oltre 650 punti vendita in Italia, che fa parte del Gruppo Schwarz, ricerca per i prossimi mesi circa 200 collaboratori nelle aree vendite, immobiliare, logistica e direzione regionale e nei settori amministrazione, risorse umane, revisione, progetti di formazione, It e acquisti.

In ciascun punto vendita lavorano in media 20 collaboratori, che si occupano della gestione ottimale ed efficiente della filiale e si suddividono in differenti figure professionali:

operatore di filiale;

apprendista addetto vendite;

addetto vendite;

assistant store manager/ commesso specializzato;

graduate program generazione talenti vendite;

store manager/ capo filiale;

area manager/ capo area.

Le selezioni riguardano sia i negozi che la sede di Arcole (Verona), le direzioni regionali e i centri logistici.

Selezioni Lidl

Ad oggi, sono circa 65 le posizioni aperte per lavorare in Lidl o in un punto vendita. Tra i profili ricercati:

collaboratore contabilità generale e bilancio;

collaboratore contabilità fornitori;

junior construction project manager;

capi filiale /store manager: responsabile della gestione economica e commerciale di un punto vendita e del coordinamento di un team di circa 15 risorse; garantisce, inoltre, l’applicazione delle direttive aziendali e il rispetto delle norme di sicurezza e igiene negli ambienti di lavoro;

/store manager: responsabile della gestione economica e commerciale di un punto vendita e del coordinamento di un team di circa 15 risorse; garantisce, inoltre, l’applicazione delle direttive aziendali e il rispetto delle norme di sicurezza e igiene negli ambienti di lavoro; capi area /area manager;

/area manager; commessi specializzati /assistant store manager: gestione del personale, definendo i turni e organizzando le attività di formazione per gli addetti vendite, verifica dei prezzi e dell’assortimento dei prodotti esposti, cura dell’aspetto del punto vendita (pulizia e ordine); garanzia del rispetto delle normative di legge sulla sicurezza del personale e quelle alimentari (HACCP), assistenza al cliente; sostituzione del capo filiale | store manager in sua assenza;

/assistant store manager: gestione del personale, definendo i turni e organizzando le attività di formazione per gli addetti vendite, verifica dei prezzi e dell’assortimento dei prodotti esposti, cura dell’aspetto del punto vendita (pulizia e ordine); garanzia del rispetto delle normative di legge sulla sicurezza del personale e quelle alimentari (HACCP), assistenza al cliente; sostituzione del capo filiale | store manager in sua assenza; addetti vendite full o part time, apprendisti e categorie protette: gestione punto vendita, assistenza alla clientela, operazioni di cassa, riordino punto vendita;

full o part time, apprendisti e categorie protette: gestione punto vendita, assistenza alla clientela, operazioni di cassa, riordino punto vendita; operatori di filiale (presso numerose sedi è richiesta l’appartenenza alle categorie protette);

Hr legal specialist: consulenza legale in ambito risorse umane;

assistenti di direzione.

Svolgimento delle selezioni

Normalmente, le selezioni Lidl avvengono attraverso career day presso le università, durante i quali i candidati possono conoscere i responsabili hr e candidarsi alle posizioni aperte. Periodicamente, vengono organizzate giornate di selezione dedicate ai giovani con formazione universitaria, in possesso di uno o due anni di esperienza e di ottima conoscenza del tedesco, che possono essere inseriti in un percorso di formazione e lavoro.

L’azienda, per far fronte all’attuale emergenza sanitaria da Covid-19 e garantire la massima sicurezza dei candidati, sta utilizzando unicamente strumenti di selezione digitali in sostituzione agli incontri in presenza. La campagna di recruiting è attiva in varie regioni e si rivolge a laureati, diplomati e studenti, con o senza esperienza, in base al ruolo e con buone competenze informatiche.

Per il periodo di emergenza, Lidl svolgerà dei recruiting day virtuali:

il 28 aprile, si svolgerà il virtual recruiting day Alto Adige in modalità telematica, attraverso la piattaforma digitale del gruppo dalle 9 alle 18, riservato a diplomati per i ruoli di assistant store manager, addetto vendite e operatore di filiale da inserire nei punti vendita della regione;

il 6 maggio è, invece, in programma il job meeting di Roma, presso il chiostro della facoltà di ingegneria civile e industriale, che consentirà a laureati e laureandi di tutte le aree disciplinari del Lazio e delle regioni limitrofe di incontrare l’azienda.

Procedimento di selezione

Il procedimento di selezione Lidl si può riassumere nelle seguenti fasi:

dal sito web Lidl, scelta del profilo di proprio interesse e compilazione del form online di candidatura;

di candidatura; esame della candidatura da parte dei recruiter; eventuale fase preselettiva: test online , videointervista in differita o intervista telefonica;

, videointervista in differita o intervista telefonica; fase selettiva: colloquio online.

Programma talenti

È possibile candidarsi per il “Graduate program generazione talenti vendite e talenti logistica”: si tratta di un percorso lavorativo e formativo di un anno, rivolto a neolaureati con mentalità manageriale ed aperta al cambiamento, spirito d’iniziativa, problem solving, attitudine a lavorare in team, ottimo inglese. Lidl offre un contratto a tempo determinato di un anno e, al termine, concrete possibilità di inserimento. L’azienda dà l’opportunità di lavorare in un ambiente positivo e stimolante, con attività per coinvolgere i collaboratori e iniziative per fare squadra anche fuori dal lavoro.