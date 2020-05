Canone Rai: ultime sentenze

Scopri le ultime sentenze su: notifica della cartella di pagamento relativa al credito erariale per il canone di abbonamento al servizio radiotelevisivo pubblico; controversie relative alle cartelle esattoriali per omesso pagamento del canone Rai; fatti estintivi dell’obbligo di pagamento del canone Rai; richiesta di oscuramento canali.

Libretti del canone Rai

L’affissione di manifesti (effettuata, nella specie, nel settembre 1996) contenenti l’invito a bruciare i libretti del canone Rai non integra gli estremi del reato di cui all’art. 1 d.l.g.C.p.S. 7 novembre 1947 n. 1559.

Tribunale Belluno, 01/10/1997

Omesso pagamento del canone Rai

Il mancato pagamento della cartella esattoriale avente ad oggetto il pagamento del canone radiotelevisivo comporta l’insorgere di una controversia appartenente alla giurisdizione tributaria, poiché si tratta di un corrispettivo che negli anni ha assunto natura tributaria essendo dovuto all’Amministrazione Finanziaria sul presupposto della sua riconducibilità ad una manifestazione di capacità contributiva.

Comm. trib. prov.le Milano sez. XLVI, 08/07/2016, n.6074

Canone di abbonamento Rai

È costituzionalmente illegittimo l’art. 8, comma 2, l. reg. Piemonte 26 ottobre 2009 n. 25. Premesso che la disciplina, anche di dettaglio, dei tributi statali è riservata alla legge statale e, pertanto, l’intervento del legislatore regionale su tali tributi è precluso, ancorché diretto soltanto ad integrarne la disciplina, salvo che l’intervento sia consentito dalla stessa legislazione statale, la disposizione censurata, la quale stabilisce che – al fine di attuare i contratti di servizio pubblico in ambito regionale e provinciale di cui all’art. 46 d.lg. n. 177 del 2005, stipulati con la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione – la Giunta regionale è autorizzata a promuovere intese con il Ministero dello sviluppo economico volte a definire l’utilizzo di quota parte del canone di abbonamento Rai corrisposto dai cittadini piemontesi, nel rispetto dei criteri generali approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta medesima, viola la competenza statale esclusiva in materia di tributi, nella quale rientra anche il “canone di abbonamento” radiotelevisivo, che ha da tempo assunto natura di prestazione tributaria, istituita e disciplinata dallo Stato, il cui gettito è destinato quasi per intero al finanziamento della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, e la cui natura di tributo statale è stata riconosciuta anche dalla Corte di cassazione, in numerose pronunce, così da costituire “diritto vivente”, e in relazione al quale non è consentito alcun intervento del legislatore regionale (sentt. n. 81 del 1963, 535 del 1988, 284 del 2002, 397 del 2005, 2 del 2006, 216, 298 del 2009, 123 del 2010; ordd. n. 219, 499 del 1989).

Corte Costituzionale, 15/07/2010, n.255

La richiesta di oscuramento dei canali Rai

La richiesta di oscuramento dei canali Rai da parte del contribuente non rientra nel novero dei fatti estintivi dell’obbligo di pagamento del canone previsti dall’art. 10 del r.d. n. 246 del 1938, atteso che detto canone costituisce una prestazione tributaria fondata sulla legge e non commisurata alla possibilità effettiva di usufruire del servizio.

Cassazione civile sez. VI, 02/02/2016, n.1922

Rai Tv: rimborso del canone di abbonamento

L’art. 87 del trattato Ce (ora art. 107 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea), secondo cui sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra gli stati membri, gli “aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”, non implica l’assoluta incompatibilità degli aiuti di Stato con gli interessi ed i valori tutelati dall’ordinamento comunitario, essendo piuttosto inteso a riservare la competenza agli organi comunitari di ogni decisione in merito a tali misure.

Dal suo canto, l’art. 88 del trattato Ce (ora 108) prevede che gli aiuti esistenti siano sottoposti ad “esame permanente”, riservandone il giudizio di incompatibilità alla Commissione, onde l’aiuto esistente non può, prima di una valutazione di incompatibilità, essere considerato illegittimo. Ne consegue che, nell’ipotesi di imposta destinata alla realizzazione di un aiuto di Stato esistente, qual è il canone Rai – alla stregua della decisione della Commissione europea del 20 aprile 2005 n. E 9/2005, conforme alla giurisprudenza comunitaria – non sussiste il diritto del contribuente di agire in giudizio per ottenere il rimborso del canone di abbonamento, o la declaratoria di illegittimità dell’aiuto, il quale deve ritenersi, finché non ne sia stata rilevata l’incompatibilità da parte della Commissione, del tutto legittimo

Cassazione civile sez. I, 26/03/2012, n.4776

Canone Rai: la notifica della cartella di pagamento

La notifica della cartella di pagamento relativa al credito erariale per il canone di abbonamento al servizio radiotelevisivo pubblico non deve essere preceduta dal cd. avviso bonario, necessario, ai sensi degli artt. 6 e 7 della l. n. 212 del 2000, soltanto per le cartelle emesse a seguito di controllo della dichiarazione del contribuente, ove sussistano rilevanti incertezze su aspetti importanti della stessa, mentre l’obbligo di pagamento di detto canone deriva dalla mera detenzione di un apparecchio idoneo alla ricezione di qualsiasi emittente radiofonica o televisiva.

Cassazione civile sez. trib., 09/05/2018, n.11051

Canone Rai: falsificazione dei bollettini di pagamento

L’art. 131 -bis c.p., che contiene la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, non può essere concessa al soggetto che falsifica i bollettini che attestano l’effettuato pagamento del canone RAI.

Cassazione penale sez. V, 14/11/2016, n.4852

Il termine di prescrizione decennale del credito erariale

Secondo la tesi ermeneutica prevalente, il credito erariale per la riscossione delle imposte è soggetto all’ordinano termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., e non al termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2948 c.c.; ciò in ragione del fatto che la prestazione tributaria, attesa l’autonomia dei singoli periodi d’imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi. Tale principio è pacificamente applicabile alle imposte IRPEF, IRAP, IVA e canone Rai.

Comm. trib. prov.le Foggia sez. IV, 05/02/2018, n.104

Canone Rai: giurisdizione delle commissioni tributarie

Il c.d. “canone di abbonamento” alle radioaudizioni e alla televisione, ha assunto, nel tempo, nella legislazione, natura di prestazione tributaria, fondata sulla legge. Deriva, da quanto precede, pertanto, che le controversie relative, ove instaurate successivamente all’entrata in vigore della l. n. 448 del 2001, che ha modificato l’art. 2 d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546 (devolvendo al giudice tributario le controversie di natura tributaria in precedenza attribuite al g.o.) sono attribuite alla giurisdizione delle commissioni tributarie.

Cassazione civile sez. un., 18/09/2006, n.20068

Programmazione dell’emittente e alla varietà dei servizi offerti

Sfugge alla possibilità di essere qualificato come pubblicità il messaggio della televisione pubblica che, senza contenere riferimenti puntuali alla qualità della programmazione dell’emittente e alla varietà dei servizi da questa offerti, si presenti in modo inequivocabile come rivolto esclusivamente ad indurre i destinatari ad adempiere i propri obblighi tributari (fattispecie in tema di canone Rai).

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 03/03/2004, n.1996

Danno da ricezione reiterata di illegittimi avvisi di pagamento

Il danno non patrimoniale consistito nel mero disagio psichico, sofferenza o stress, là dove non ricorra alcuna delle ipotesi in cui la legge consente espressamente la risarcibilità del danno non patrimoniale, è risarcibile alla sola condizione che l’interesse leso dal fatto illecito (e non il pregiudizio derivatone) abbia rilievo costituzionale, la sua lesione sia stata grave e le conseguenze derivatene siano state serie. Non è, pertanto, meritevole di tutela risarcitoria il disagio causato dalla ricezione di reiterati avvisi di pagamento del canone Rai , per quanto illegittimamente inviati.

Cassazione civile sez. un., 19/08/2009, n.18356