Coronavirus: Salvini, ‘problemi per anziani ci sono ovunque’

Roma, 15 apr. (Adnkronos) – “I problemi nelle residenze per anziani ci sono in tutta Italia, ahimè, vista l’età: ci sono in Toscana, in Calabria, in Campania, ci sono ovunque, purtroppo, visto che l’età media dei defunti, ad esempio in Veneto, è di 82 anni. Il virus è partito in Lombardia e in Veneto, dove sono morti più medici, più infermieri, più volontari?” Lo ha affermato i segretario della Lega, Matteo Salvini, ai microfoni di ‘Radio anch’io’ su Radiouno Rai.