Coronavirus, da Energas 500mila euro per famiglie in difficoltà

Napoli, 15 apr. (Adnkronos) – Offrire un contributo concreto alle tante famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus. Da qui nasce l’iniziativa dei dipendenti, dei collaboratori e dei manager di Energas SpA, società di Napoli leader a livello nazionale nel settore della distribuzione e vendita di gas e carburanti per uso civile e industriale, che hanno costituito un fondo del valore di 500mila euro per offrire 25mila buoni spesa da 20 euro ad altrettanti cittadini in difficoltà in 23 centri di 11 regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria).