Alcolismo: ultime sentenze

Guida in stato di ebbrezza; contravvenzione; dipendenza da alcool e infermità mentale.

Alcolismo e diniego del porto di fucile per uso sportivo

È legittimo il provvedimento di diniego del porto di fucile per uso sportivo, adottato nei confronti del soggetto già condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza conseguente all’uso di bevande alcoliche, in quanto trattasi di comportamenti che, sebbene risalenti nel tempo e non eccessivamente gravi, denotano una personalità non costantemente incline alla massima prudenza; caratteristica, questa, che dovrebbe invece possedere chi aspira a detenere armi da fuoco. L’alta pericolosità insita al maneggio delle armi impone, infatti, all’aspirante detentore la dimostrazione di una costante e sicura affidabilità; affidabilità che anche episodi sporadici, come quelli in cui è incorso il ricorrente, possono rendere incerta, indipendentemente dalla sussistenza di stati patologici quali l’alcolismo.

T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. III, 17/06/2021, n.1488

Automobilista con precedenti di tossicodipendenza e di alcolismo

La revisione della patente di guida può essere disposta in relazione a qualsiasi fatto che dia adito a dubbi sulla persistenza nei conducente dei requisiti necessari a condurre veicoli a motore e, pertanto, non presuppone necessariamente l’accertamento di una violazione delle norme sul traffico o di una disposizione penale o civile ma qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell’idoneità psicofisica o tecnica del conducente, attesa la natura cautelare del provvedimento e della norma che lo sostiene.

(Nella specie, in assenza di una specifica violazione delle norme del codice della strada, la condizione di alterazione psicofisica del ricorrente, la sua reazione abnorme, la furia incontrollata e la conoscenza del soggetto e dei suoi precedenti di tossicodipendenza e di alcolismo erano tali da giustificare l’adozione del provvedimento).

T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. I, 11/03/2019, n.512

Delitti commessi in stato di ubriachezza

È vietato l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande a tutti quei soggetti che siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine e, infine, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti.

T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna) sez. I, 07/06/2018, n.463

Quando l’alcolismo è causa di infermità mentale?

La dipendenza da alcool per essere causa d’infermità mentale deve necessariamente tradursi in un’intossicazione grave, tale da determinare un vero e proprio stato patologico psico -fisico, così incidendo profondamente sui processi intellettivi e volitivi della persona (nella specie, relativa al furto di una bottiglia di alcolici, la Corte ha respinto la tesi difensiva, secondo cui il gesto era stato causato da seri problemi di alcolismo).

Cassazione penale sez. IV, 07/02/2017, n.11727

Resistenza a pubblico ufficiale: l’alcolismo cronico è causa di giustificazione?

Lo stato di intossicazione cronica da alcool, accompagnato da deterioramento cognitivo, è all’origine della ridotta capacità di intendere e di volere ma non è incompatibile con la coscienza e volontà dell’azione e con la finalizzazione della stessa in quel preciso contesto (confermata, nella specie, la condanna per resistenza a pubblico ufficiale).

Cassazione penale sez. VI, 13/12/2016, n.1420

Cirrosi epatica dovuta ad alcolismo

In tema di colpa medica il giudizio di prevedibilità ed evitabilità dell’evento lesivo deve compiersi “ex ante” in base al parametro oggettivo dell'”homo eiusdem professionis et condicionis”.

(Nel caso di specie, si trattava di un paziente ospedalizzato per cirrosi epatica dovuta ad alcolismo che era caduto per terra ed aveva riportato una leggera escoriazione, che decedeva per un emorragia subdurale post traumatica e per lacerazioni infracefaliche, laddove il medico di turno che aveva omesso la tac per diagnosticare l’emorragia è stato ritenuto non responsabile perché non vi erano elementi che potessero far dedurre un emorragia in considerazione del tipo di vomito a caffè, tendenzialmente biliare e non a getto, che indicasse la presenza di problemi neurologici).

Tribunale Torre Annunziata, 30/04/2016, n.1611

Diritto di affidamento e insussistenza di una situazione intollerabile e di pericolo

In tema di sottrazione internazionale di minori, il rimpatrio del minore può essere disposto, ai sensi dell’art. 13 della Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980, purché vengano concretamente accertati dal tribunale per i minorenni l’effettivo esercizio, al momento del trasferimento, del diritto di affidamento da parte del richiedente, che prescinde da ogni rilievo in ordine al ripristino della situazione corrispondente all’affidamento legale, nonché l’insussistenza di una situazione intollerabile e di pericolo, non solo fisico ma anche psicologico, per il minore.

(Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto del Tribunale per i Minorenni di Napoli con il quale veniva disposto il rimpatrio della figlia di un’italiana e di un cittadino statunitense affetto da alcolismo, tratto in arrestato e più volte ricoverato in centri di riabilitazione).

Cassazione civile sez. I, 29/07/2015, n.16043

Alcolismo e incapacità di intendere o di volere

Nel giudizio avente a oggetto la richiesta di revoca della donazione disposta in vita dal donante per asserita incapacità di intendere e/o di volere dello stesso, il predetto stato di incapacità, in difetto di elementi ulteriori idonei a provare che al momento della stesura dell’atto il soggetto versasse in uno stato di incapacità, non può ritenersi provato con la sola produzione di documentazione medica attestante una diagnosi, in capo al donante, di etilismo cronico, cirrosi epatica e pancreatite cronica, anche a seguito di ricovero ospedaliero, ma non una situazione di compromessa capacità di intendere e/o di volere. L’incapacità di intendere o di volere rilevante ai fini dell’annullamento dell’atto ex art. 428 c.c. va, invero, accertata in riferimento al momento in cui gli atti sono stati compiuti.

(Nel caso concreto non solo le allegazioni dell’attrice appaiono inadeguate a dimostrare che ella si trovasse, nel momento in cui sottoscriveva gli atti di donazione, in una situazione di compromessa incapacità di intendere e/o di volere, non essendo a tal fine sufficiente una situazione di alcolismo cronico, ma al contrario la deposizione del notaio rogante, avente il compito di indagare la volontà delle parti, dimostra chiaramente la piena consapevolezza dell’attrice nel compimento degli atti di donazione dei quali ha chiesto la revoca).

Tribunale Padova sez. II, 15/09/2014, n.2782

Sopraffazioni subite dai genitori dal figlio con problemi di alcolismo

Integra gli estremi del reato di cui all’art. 572 c.p., la sottoposizione dei familiari, ancorché non conviventi, ad atti di vessazione continui e tali da cagionare agli stessi sofferenze, privazioni, umiliazioni, che costituiscano fonte di uno stato di disagio continuo e incompatibile con normali condizioni di esistenza. E invero, comportamenti abituali caratterizzati da una serie indeterminata di atti di molestia, di ingiuria, di minaccia e di danneggiamento, manifestano l’esistenza di un programma criminoso di cui i singoli episodi, da valutare unitariamente, costituiscono l’espressione e in cui il dolo si configura come volontà comprendente il complesso dei fatti e coincidente con il fine di rendere disagevole in sommo grado e per quanto possibile penosa l’esistenza dei familiari.

(Nel caso di specie, infatti, tutte le angherie, le sopraffazioni subite dai genitori da parte del proprio figlio, persona con gravi problemi di alcolismo, integrano quella sequenza abituale di prevaricazioni, vessazioni e violenze di vario genere, sebbene indirizzate sulle cose, che per la loro ripetitività e vigore, sono state fonte di disagio e di squilibrio per i congiunti dell’imputato con lui conviventi, incompatibili con le normali condizioni esigibili in ambito familiare).

Tribunale Taranto, 17/01/2014, n.37

La differenza tra l’ebbrezza e l’ubriachezza

La contravvenzione di ubriachezza punita dall’art. 688 c.p., concorre con la guida in stato di ebbrezza punita dall’art. 186 c. strad. (d.lg. n. 285 del 1992), data la diversità degli interessi giuridici rispettivamente tutelati dalle due norme. Nel codice penale, infatti, l’art. 688 c.p. mira alla prevenzione dell’alcolismo e alla tutela dell’ordine pubblico; in quello stradale, invece, l’art. 186 vuole garantire la sicurezza della circolazione sulle strade e l’incolumità di chi vi si trova.

La differenza tra l’ebbrezza e l’ubriachezza sta nell’intensità dell’alterazione psicofisica, più grave nella seconda per la presenza di un maggior tasso alcoolemico, nonché nel fatto che mentre l’ebbrezza può non essere manifesta, l’ubriachezza è punibile solo quando lo è. L’ubriachezza, quindi, in sé comprende e assorbe, dal punto di vista clinico, l’ebbrezza perché ne costituisce uno stato più avanzato: ma, per essere perseguibile, deve essere oltre che in luogo pubblico, anche manifesta.

Tribunale Trento, 11/06/2012, n.452

Condanna per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo

L’art. 2 l. n. 287 del 1991 esclude che possa ottenere l’iscrizione nel registro degli esercenti colui che abbia riportato una condanna per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, poiché tale condanna viene in considerazione come mero presupposto di fatto non come decisione idonea al giudicato in sede civile o amministrativa. Pertanto, il giudice può tenerne conto anche se inflitta con decreto penale e anche se il reato di cui all’art. 688 c.p. sia stato depenalizzato.

Cassazione civile sez. I, 17/04/2007, n.9149

Alcolismo cronico

Gli art. 21 comma 2, 22 comma 2, 89 comma 2 e 90 comma 2 d.P.R. 7 agosto 1990 (di recepimento delle norme risultanti dall’accordo, per il triennio 1988-1990, per il personale del servizio sanitario nazionale ex art. 6 d.P.R. 5 marzo 1986 n. 68), sono illegittimi in quanto prevedono il diritto ad essere collocati in aspettativa dei dipendenti i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado si trovino in stato di tossicodipendenza, alcolismo cronico e grave debilitazione psico-fisica o siano portatori di “handicaps”.

Corte Conti sez. contr., 19/11/1990, n.74

Parenti in condizioni di alcolismo cronico

Gli art. 25 comma 2 e 26 comma 2 d.P.R. 3 agosto 1990 (di emanazione della disciplina dell’accordo di lavoro per il personale del comparto degli enti locali per il triennio 1988-1990) – i quali contengono disposizioni in favore di dipendenti che abbiano parenti tossicodipendenti o in condizioni di alcolismo cronico, o grave debilitazione psicofisica, o siano portatori di handicap – sono illegittimi in quanto contrastano con l’art. 18 dell’accordo intercompartimentale reso esecutivo con d.P.R. 23 agosto 1988 n. 395, che si riferisce esclusivamente alla riabilitazione ed al recupero dei dipendenti.

Corte Conti sez. contr., 09/10/1990, n.59