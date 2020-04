Coronavirus: Fontana, ‘possibili errori e non mi sottrarrò, ma non su Rsa’**

Milano, 15 apr. (Adnkronos) – “Sarei sciocco nel dire di no, ci saranno stati degli errori, sicuramente non sono gli errori che ci vengono contestati, io credo che le questione poste come motivo di accusa nei nostri confronti sono infondate”. Lo dice il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, a Stasera Italia, su Rete4, a proposito delle accuse mosse alla sanità regionale. “Al di là di questo, nella situazione emergenziale come quella che stiamo vivendo, tutti hanno commesso errori, dall’Oms agli scienziati. Nell’affrontare una malattia tremenda e nuova è impensabile che fin dall’inizio non si potessero prendere provvedimenti sbagliati”, aggiunge.