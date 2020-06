Immissioni moleste: ultime sentenze

Leggi le ultime sentenze su: immissioni moleste provenienti dal fondo vicino; valutazione della normale tollerabilità; risarcimento del danno derivato da immissioni eccedenti la normale tollerabilità.

Divieto di immissioni in condominio

La disposizione dell’articolo 844 del Cc, è applicabile anche negli edifici in condominio nell’ipotesi in cui un condomino nel godimento della propria unità immobiliare o delle parti comuni dia luogo a immissioni moleste o dannose nella proprietà di altri condomini.

Nella applicazione della norma deve aversi riguardo, peraltro, per desumerne il criterio, di valutazione della normale tollerabilità delle immissioni, alla peculiarità dei rapporti condominiali e alla destinazione assegnata all’edificio dalle disposizioni urbanistiche o, in mancanza, dai proprietari. Dalla convivenza nell’edificio – tendenzialmente perpetua – scaturisce talvolta la necessità di tollerare propagazioni intollerabili da parte dei proprietari di fondi vicini.

La stessa convivenza – per contro – suggerisce di considerare – in altre situazioni non tollerabili – le immissioni che i proprietari dei fondi vicini sono tenuti a sopportare, in considerazione delle condizioni di fatto, del tutto peculiari, consistenti nei confini in senso orizzontale e verticale tra le unità abitative. In particolare, nel caso in cui il fabbricato non adempia a una funzione uniforme e le unità immobiliari siano soggette a destinazioni differenti, a un tempo ad abitazione e a esercizio commerciale, il criterio dell’utilità sociale, cui è informato l’articolo 844 citato impone di graduare le esigenze in rapporto alle istanze di natura personale ed economica dei condomini, privilegiando, alla luce dei principi costituzionali (Costituzione, articoli 14,31 e 47) le esigenze personali di vita connesse all’abitazione, rispetto alle utilità meramente economiche inerenti all’esercizio di attività commerciali.

Cassazione civile sez. II, 30/08/2017, n.20555

Immissioni moleste: il concetto di intollerabilità

In materia di immissioni moleste, va detto che la norma contenuta nell’art. 844 c.c. rappresenta un sistema sostanzialmente aperto che lascia all’interprete la verifica in concreto, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, se le immissioni debbano o meno ritenersi intollerabili. Il legislatore infatti non sanziona sic et simpliciter ogni forma di immissione (sonora, vibrazionale, olfattiva, etc.) ma solamente quelle che, in considerazione di ogni elemento e peculiarità specifica che differenzia ogni caso, superino la normale tollerabilità.

Tale valutazione non ha carattere assoluto ma è relativa alla situazione ambientale in concreto verificata, che varia da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, spet-tando al giudice del merito accertare in concreto se vi sia il superamento della normale tollerabilità.

Nell’ambito di tale accertamento, il giudice del merito può utilizzare ogni elemento di prova, ivi comprese le presunzioni o le prove testimoniali (nei limiti in cui non comportino valutazioni soggettive), non essendo invece assolutamente necessario l’espletamento di prove tecniche.

Corte appello Palermo sez. II, 03/10/2019, n.1946

Le immissioni nelle zone industriali

Al riguardo delle immissioni rumorose, posto che nelle zone a prevalente vocazione industriale il presupposto per la prosecuzione dell’attività immissiva è che essa rimanga nei limiti della normale tollerabilità; che opera l’esclusione di qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell’uso; posto altresì che gli interventi che realmente facevano venir meno le immissioni moleste sono stati realizzati solo successivamente, mentre può essere accolta la domanda principale dell’impresa, volta ad ottenere la revoca dell’inibitoria al lavoro notturno, sul presupposto che la situazione non muti e i dispositivi silenzianti restino invariati, va risarcito il danno all’appellata perché illecito ex art. 2043 c.c. quando le immissioni hanno superato i limiti della normale tollerabilità, come nel caso di specie accertato, per un periodo di circa 11 anni.

Corte appello Venezia sez. IV, 12/06/2017, n.1245

Risarcimento danni per immissioni moleste

In tema di risarcimento danni per immissioni moleste, il proprietario dell’immobile deve sì controllare l’attività svolta dal conduttore, ma risponde solo dei danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti conglobati, di cui conserva la disponibilità giuridica e dunque la custodia ex art. 2051 c.c.; per le altre parti e gli accessori l’obbligo di evitare pregiudizi a terzi spetta unicamente al conduttore (nella specie, la Corte ha accolto un motivo di ricorso dei locatori. Gli odori disturbavano il vicino perché i gestori del ristorante preferivano aprire le finestre invece che azionare l’impianto di aerazione perfettamente funzionante).

Cassazione civile sez. II, 09/06/2010, n.13881

Immissioni eccedenti la normale tollerabilità

In tema di risarcimento del danno derivato da immissioni eccedenti la normale tollerabilità, l’accertamento dell’eventuale intollerabilità delle stesse non esonera il molestato dall’onere di provare la specifica compromissione patologica della sua salute, non potendosi identificare detta compromissione nei meri “fastidi” naturalmente conseguenti alle immissioni moleste.

Cassazione civile sez. III, 10/12/2009, n.25820

Spese lavori per la limitazioni delle immissioni

Coloro i quali sono soggetti a immissioni nocive non hanno alcun obbligo di provvedere personalmente e a proprie spese a effettuare lavori che limitino dette immissioni. Priva di alcun pregio, dunque, è la pretesa di colui il quale provoca le immissioni moleste, di giustificare queste ultime con un presunto comportamento omissivo della controparte.

Corte appello Napoli sez. IV, 03/12/2008, n.4144

Immissioni moleste: autorità giudiziaria ordinaria

Il disturbo derivante dalle attività svolte in una nuova struttura assentita con permesso di costruire è un problema che attiene alla categoria delle immissioni moleste, e come tale fuoriesce dai confini della giurisdizione amministrativa.

T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. I, 01/10/2014, n.1025

Immissioni moleste: consulenza tecnica d’ufficio

Non sussiste nullità della consulenza tecnica d’ufficio in tema di immissioni moleste per essere stato affidato il relativo incarico a soggetto non iscritto nell’albo speciale dei rilevatori acustici. Un vizio siffatto, infatti, non è previsto quale motivo di nullità della sentenza ma ridonda, tutt’al più, quale vizio della motivazione, ove si dimostri che abbia avuto influenza decisiva nella sentenza.

(Nella specie, peraltro, ha osservato la Suprema corte, il ricorrente non riesce a indicare alcun vizio intrinseco della consulenza, né a dimostrare che il consulente abbia omesso o trascurato risultanze che avrebbero potuto portare a contrarie conclusioni o che il giudice, comunque, ne sia stato influenzato).

Cassazione civile sez. II, 24/10/2013, n.24127

L’utilizzo dei locali comuni per le riunioni condominiali

In tema di immissioni moleste, l’uso meramente sporadico ed occasionale per riunioni condominiali (per poche volte nel corso di un anno e per non più di qualche ora in orario diurno o in prima serata) di un locale condominiale non può arrecare ai proprietari dell’appartamento adiacente alcun danno alla salute, con la conseguenza che non può ravvisarsi un obbligo risarcitorio ex art. 2043 c.c.

Cassazione civile sez. II, 12/01/2017, n.661

Azione per l’inibitoria nei confronti di singoli condomini

L’ambito dei poteri dell’amministrazione di condominio risulta rigorosamente circoscritto nell’ambito delle previsioni di cui agli artt. 1130 1131 c.c., così come integrati dal regolamento condominiale o da singole deliberazioni dell’assemblea.

L’amministrazione di condominio è legittimata, infatti, ad agire per l’inibitoria nei confronti di singoli condomini in relazione a immissioni moleste e/o nocive, non già deducendo la lesione del diritto alla salute, bensì la violazione del regolamento condominiale dettato a tutela della tranquillità e della salubrità dell’intero condominio.

T.A.R. Bari, (Puglia) sez. II, 03/02/2012, n.280

Azione inibitoria contro le immissioni moleste provenienti dal fondo vicino

L’azione inibitoria di cui all’art 844 c.c., contro le immissioni moleste provenienti dal fondo vicino, ha natura reale, rientra nello schema della “negatoria servitutis” e deve essere proposta contro tutti i proprietari di tale fondo, qualora l’attore miri ad ottenere un divieto definitivo delle immissioni, operante, cioè, nei confronti dei proprietari attuali o futuri del fondo medesimo e dei loro aventi causa, in modo da ottenere l’accertamento della infondatezza della pretesa, anche solo eventuale e teorica relativa al diritto di produrre siffatte immissioni.

La suddetta azione ha, invece, carattere personale, rientrante nello schema dell’azione di risarcimento in forma specifica di cui all’art 2058 c.c., nel caso in cui l’attore miri soltanto ad ottenere il divieto del comportamento illecito dell’autore materiale delle suddette immissioni, sia esso detentore ovvero comproprietario del fondo, il quale si trovi nella giuridica possibilità di eliminare queste ultime senza bisogno dell’intervento del proprietario o degli altri comproprietari del fondo medesimo.

Cassazione civile sez. II, 22/10/2019, n.26882

L’accertamento della denunciata intollerabilità delle immissioni moleste

In tema di immissioni moleste, è sempre necessario l’accertamento della denunciata intollerabilità delle immissioni di fumo rapportate al diritto alla salute, nonché al diritto ad un ambiente salubre della persona che subisce le immissioni stesse (nella specie, relativa alla richiesta di arretramento di un camino, la Corte ha sottolineato che i giudici del merito avrebbero dovuto effettuare una valutazione concreta tra i contrastanti diritti dei proprietari dei fondi oggetto di controversia, tenendo conto delle condizioni dei luoghi, della natura, dell’entità e della causa delle immissioni, delle necessità generali ed assolute, quotidiane e civili, della umana coesistenza e, sussidiariamente, anche della priorità dell’uso).

Cassazione civile sez. II, 09/01/2013, n.309