Coronavirus: Gasparri, ‘governo chieda spiegazioni a Cina su ipotesi errori laboratori’

Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “Ho presentato una interrogazione urgente al ministro degli Esteri alla luce di elementi che continuano ad emergere in merito alla possibilità che il virus Covid-19 sia stato rilasciato per errore da un laboratorio cinese e non si tratti invece di un contagio avvenuto in natura”. Lo annuncia il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. “Sono ormai molti, infatti, i pareri illustri che sostengo la possibilità di questa tesi. Tra questi uno dei più importanti -ricorda l’esponente azzurro- è quello del professor Luc Montaigner, autorevole scienziato francese, premio Nobel per la Medicina nel 2008, che ai microfoni di una emittente francese, specializzata in questioni di medicina e scienza, non ha escluso l’ipotesi che il coronavirus sarebbe un virus manipolato, uscito accidentalmente da un laboratorio cinese a Wuhan dove si studiava il vaccino per l’Aids. Affermazioni da verificare ma che vengono da uno scienziato autorevole”.