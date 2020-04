Rinviate tutte le elezioni regionali e amministrative

Creato da avvocati specializzati e personalizzato per te

Sette Regioni e mille Comuni al voto in autunno: le scadenze pre-Coronavirus sono state posticipate dal nuovo decreto varato oggi in Consiglio dei ministri.

Il Consiglio dei ministri riunito oggi ha appena approvato il rinvio delle elezioni amministrative e regionali.

Come apprendiamo dall’agenzia stampa Adnkronos, per le Regioni ci sarà una finestra temporale nel periodo che va da settembre a fine ottobre. Per i Comuni invece il periodo è più ampio: le amministrative si terranno nel periodo tra il 15 settembre e il 15 dicembre.

Sono ben sette le Regioni coinvolte: si tratta di Veneto, Liguria, Campania, Toscana, Marche, Puglia e Valle D’Aosta. Per le amministrative la platea riguarda oltre mille Comuni.

Secondo le fonti di governo interpellate dall’Adnkronos in attesa di conoscere il testo ufficiale, la data delle elezioni regionali può essere fissata in una delle 4 domeniche prima della scadenza fissata dal nuovo Decreto legge. Per i Comuni invece potrebbe profilarsi anche un unico election day che renderebbe più facile la programmazione e la gestione delle elezioni amministrative.

Nel frattempo la durata degli organi regionali attualmente in carica è stata posticipata al 31 agosto- fino a 66 giorni dopo, ossia tra il nove agosto e il 1 novembre.