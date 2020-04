Coronavirus: più soldi per chi lavora nella Sanità

Diverse Regioni erogano bonus e una tantum a medici, infermieri e personale impegnato in corsia nella lotta al Covid-19.

Da due mesi sono diventati i nuovi eroi dell’Italia. Medici, infermieri e gli altri professionisti della Sanità hanno sfidato in prima linea il coronavirus per tentare di salvare il maggior numero possibile di vite umane, a discapito di quella propria (oltre 130 i medici morti dall’inizio dell’emergenza).

Ora cominciano ad arrivare i riconoscimenti economici per chi continua a sporcarsi le mani in corsia. Più soldi in busta paga tramite bonus e incentivi erogati dalle Regioni a favore del personale del Sistema sanitario nazionale.

La Lombardia, ad esempio, ha previsto un investimento di 82 milioni di euro, metà dei quali pagati dallo Stato e l’altra metà direttamente dalla Regione, per pagare «un contributo una tantum ai professionisti sanitari impegnati sul campo», spiega l’assessore al Welfare Giulio Gallera su Facebook. A breve verrà spiegato come e quando sarà erogato l’incentivo.

Bonus da mille euro in Emilia Romagna e Lazio per tutto il personale impegnato nelle strutture sanitarie o attivo nel far fronte al Covid-19. La Toscana, invece, ha scelto l’integrazione salariale da 20 a 45 euro al giorno per chi ha lavorato in trincea tra il 17 marzo e il 30 aprile. L’importo varia a seconda di quanto il lavoratore è stato esposto al virus.

L’Ordine degli infermieri ringrazia, ma non nasconde che vorrebbe altri interventi strutturali, a partire da una revisione salariale sul contratto collettivo.