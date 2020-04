Coronavirus: Pd Lombardia, ‘da Regione propaganda leghista su 3 mld’

Milano, 22 apr. (Adnkronos) – “Da quando a Palazzo Lombardia è arrivato lo staff di comunicazione della Lega gli esponenti di quel partito non fanno altro che buttare tutto in rissa e in propaganda, per cancellare l’enormità del caso Lombardia nel panorama mondiale. Hanno annunciato un piano di tre miliardi di euro per rilanciare la Lombardia? Iniziamo a dire che nel 2020 sono solo 83 milioni, che i 400 per i comuni lombardi saranno a disposizione per la gran parte nel 2021 e per opere sotto i 150mila euro, che significa sostanzialmente per le asfaltature e poco più”. Lo dichiarano per il Pd lombardo il segretario regionale Vinicio Peluffo e il capogruppo in Regione Fabio Pizzul.