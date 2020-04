Coronavirus: Gancia (Lega), ‘stop a sciacalli politici in Piemonte’

Creato da avvocati specializzati e personalizzato per te

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “Che in questo terribile periodo di pandemia possano esserci sciacalli politici, in Piemonte, è veramente disdicevole e disgustoso, ma agli sciacalli rispondiamo con il lavoro che è stato fatto per i piemontesi e con il lavoro che faremo, rispettando il mandato ricevuto dai cittadini e degli elettori”. Lo afferma Gianna Gancia, europarlamentare della Lega.