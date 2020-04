Coronavirus: nuova autocertificazione in arrivo

Il Governo sta per introdurre un nuovo modulo: servirà solo per gli spostamenti da una regione all’altra. Si attende l’ok definitivo.

Ne abbiamo cambiate tre o quattro in un paio di mesi, ma questa volta sarà ben accolta da tutti. Il 4 maggio dovrebbe arrivare una nuova autocertificazione per giustificare gli spostamenti fuori casa. Solo che, a differenza delle altre, in questo caso servirà soltanto per spostarsi da una regione all’altra. Significa che il modello attualmente in vigore per andare a fare la spesa, a comprare le medicine in farmacia o a lavorare (chi può già farlo) non dovrà essere più utilizzato.

Il Governo deve dare l’ok definitivo a questa norma, ma pare sia già stato deciso su suggerimento del Comitato tecnico-scientifico, in attesa della firma del nuovo decreto che ci dirà come ci dobbiamo comportare nella fase 2 dell’emergenza coronavirus. Una fase in cui, come ha ribadito più volte il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e come hanno sottolineato insistentemente gli scienziati, non vigerà il concetto del «liberi tutti», per evitare di dover ricominciare la quarantena daccapo.

Il 4 maggio, però, segnerà un «prima» e un «dopo» in questo singolare periodo della storia del nostro Paese. E da quel giorno, quando le misure restrittive verranno parzialmente allentate, non sarà più necessario uscire di casa con il foglio in mano da mostrare ad agenti di Polizia o a Carabinieri per giustificare perché non siamo rimasti a casa. I cittadini dovranno portare con sé l’autocertificazione solo se sconfineranno verso un’altra regione.

E qui la notizia propone un’altra notizia: sarà possibile davvero muoversi da una regione all’altra? Solo in parte. Le intenzioni del Governo sono quelle di mantenere in un primo momento le stesse condizioni per cui oggi sono consentiti gli spostamenti interregionali, vale a dire: comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute. Insomma, il milanese può scordarsi ancora di andare a fare il fine settimana in Liguria, o il romagnolo di trascorrere un week end in montagna in Alto Adige. Almeno per il momento.