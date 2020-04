Fase 2: no agli ombrelloni chiusi con plexiglass

Le barriere in spiaggia vengono respinte da politici, amministratori, esercenti e pubblico degli italiani; ma l’ipotesi è ancora allo studio delGoverno.

Tra le molte incertezze della Fase 2 qualche certezza c’è: quella che durerà sicuramente per tutta l’estate e che per molti italiani cambierà il modo di fare le vacanze. Chi va al mare corre il rischio di trovare in spiaggia dei box di plexiglass per separare gli ombrelloni, ma l’idea spuntata tra gli esperti per creare barriere tali da ostacolare il contagio da Covid 19 adesso registra un coro di no.

“Un’idea orribile e francamente impraticabile“: così la definisce, senza mezzi termini, il ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini in un’intervista a Repubblica. Il ministro sottolinea che “anche nelle vacanze dovremo cambiare le nostre abitudini di vita e dovremo rispettare limiti e regole”, ma non accetta il plexiglass in spiaggia.

Perciò precisa di aver “chiesto al comitato scientifico di indicare prescrizioni per le spiagge, distanze tra ombrelloni, sanificazione, per dare agli stabilimenti balneari il tempo di organizzarsi” e che dovrà essere “affrontato anche il tema dei controlli nelle spiagge libere”.

La soluzione del plexiglass tra gli ombrelloni non piace neppure a livello locale. Il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, ha già dichiarato che “i plexiglass noi non li metteremo mai“. Semmai negli stabilimenti ci sarà “distanziamento sociale, un po’ meno ombrelloni, uno steward per aiutare a mantenere le distanze, dispositivi di protezione, servizio direttamente di ristorazione in camera e in spiaggia”.

In Veneto, il presidente di Unionmare-Confturismo spiega all’Adnkronos che la proposta degli “ombrelloni circondati da barriere in plexiglass è un’ipotesi che non trova apprezzamento nel comparto balneare, non è condivisa ed è priva di confronto”.

E la Regione Friuli Venezia Giulia sta predisponendo le linee guida per i suoi stabilimenti, dove prevede di ridurre la densità degli ombrelloni distanziandoli e di munire i clienti di un braccialetto riconoscitivo, fornito all’ingresso “che consenta al cliente di muoversi liberamente, di fruire dei vari servizi all’interno dello stabilimento limitando al minimo l’utilizzo di pulsanti, maniglie o il maneggio dei contanti”, spiega l’assessore al Turismo Sergio Bini.

Il no al plexiglass in spiaggia sembra unanime e diffuso in tutta Italia sia tra i politici e gli amministratori locali sia tra gli esercenti ed il pubblico degli italiani; al Sud la preoccupazione aumenta perché le alte temperature renderebbero la spiaggia una sorta di serra insopportabile. Ma tutto si deciderà con le nuove regole che il Governo sta predisponendo con l’aiuto della task force di esperti guidata da Vittorio Colao e che stabiliranno come saranno le vacanze nella Fase 2. Nei prossimi giorni finalmente sapremo come il Coronavirus cambierà i bagni al mare nell’estate 2020.