Confindustria Nautica: ‘Lazio primo a riaprire accesso imbarcazioni’

Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “Il Lazio è la prima Regione ad aprire all’accesso alle imbarcazioni in ambito regionale per regioni tecniche, di sicurezza e di manutenzione delle unità da diporto. Ancora una volta abbiamo la riprova di come il lavoro e la capacità di proposta tecnica paghino più della semplice comunicazione pubblica”. Lo scrive in una nota Saverio Cecchi, presidente di Confindustria Nautica, nella quale si dice “orgoglioso della nostra struttura per il grande lavoro svolto negli ultimi due mesi a sostegno di tutta la filiera e del diporto”.