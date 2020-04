Coronavirus: immunologa, ‘test sierologici e patente immunità strada sbagliata’

Creato da avvocati specializzati e personalizzato per te

Roma, 29 apr. (Adnkronos Salute) – “Come scienziati ci siamo opposti ai test sierologici e alla patente di immunità: è un’idea sbagliata. Il test sierologico non significa che la persona è protetta”. Lo ha ribadito Antonella Viola, immunologa e direttore scientifico dell’Istituto di ricerca pediatrica Irp-Città della Speranza nel suo intervento al webinar ‘Emergenza Covid-19: comunicazione e informazione ai tempi del coronavirus tra infodemia e fake news’, promosso da Rarelab, società editrice della testata giornalistica Osservatorio Malattie Rare. “Questo è un momento in cui serve dare tempo alla scienza, non correre alle conclusioni. E dare informazioni quando sono state verificate”, ha evidenziato.