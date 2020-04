1 maggio: Mattarella, valorizzare e non subire globalizzazione e digitalizzazione’

Roma, 30 apr. (Adnkronos) – “La battuta d’arresto che abbiamo subìto spinge ad accelerare la strada verso un cambiamento che sappia valorizzare e non subire fenomeni come la globalizzazione e la digitalizzazione dell’economia, con scelte lungimiranti, cui possono con efficacia contribuire le importanti decisioni già assunte e in corso di definizione da parte dell’Unione europea”. Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Festa del Lavoro.