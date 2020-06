Patente scaduta: ultime sentenze

Leggi le ultime sentenze su: patente scaduta; guida con una patente straniera non comunitaria in corso di validità non convertibile in patente italiana; sanzioni accessorie conseguenti di diritto a quella pecuniaria per guida di veicolo con patente scaduta.

Guida di autoveicolo con patente scaduta di validità

È illegittima l’esclusione dalla gara di appalto di un concorrente, a cui sia contestata l’omessa dichiarazione della condanna del direttore tecnico per un reato poi abrogato (nello specifico, si trattava del reato di “guida di autoveicolo con patente scaduta di validità”, contravvenzione prevista dall’art. 88 d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, poi depenalizzata dalla l. n. 689 del 1981).

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 08/11/2017, n.11128

Lo straniero può guidare in Italia con la patente rilasciata da un altro Paese?

La disciplina riguardante la validità delle patenti rilasciate da Paesi stranieri è contenuta negli artt. 135/136 C.d.S., che, in primo luogo, consentono la possibilità di sostituire la patente rilasciata da uno Stato Comunitario con la patente nazionale; questa possibilità è pure estesa, a condizione di reciprocità, ai titolari di patenti guida rilasciate da Paesi non comunitari.

Negli altri casi, c.d. patenti non convertibili, la regolamentazione è la seguente: lo straniero può guidare in Italia con la patente rilasciata da Paese straniero se valida e per il periodo di un anno dall’inizio della residenza in Italia; lo straniero, residente in Italia da meno di un anno e che guidi con patente straniera scaduta di validità, commette l’illecito amministrativo ex art. 126 C.d.S., comma 7, (guida con patente con validità scaduta); lo straniero, residente in Italia da oltre un anno e che guidi con patente rilasciata da uno Stato Estero non più in corso di validità, commette il reato contravvenzionale di guida senza patente; lo straniero, residente in Italia da oltre un anno e che guidi con patente straniera in corso di validità, commette l’illecito amministrativo assimilabile alla guida di patente italiana scaduta di validità (art. 126 C.d.S., comma 7).

Cassazione penale sez. IV, 28/11/2012, n.4189

Patente estera scaduta di validità

Lo straniero residente nello Stato da oltre un anno, che si ponga alla guida con patente scaduta di validità, risponde del reato previsto dagli artt. 116, comma 13, e 136, comma 6, c. strad.

Cassazione penale sez. III, 14/06/2012, n.25745

Assicurazione della responsabilità civile

Il sequestro della patente e la conseguente indisponibilità dello stesso non solo non rende operativa la clausola di esclusione della garanzia assicurativa nell’ipotesi di patente scaduta, ma non riesce neanche a soddisfare il dichiarato fine di rendere inefficace l’eventuale azione che l’indagato possa mettere in atto in danno delle compagnie assicuratrici.

Cassazione penale sez. II, 19/05/2011, n.34315

Accertamento e contestazione della violazione

L’accertamento e la contestazione delle violazioni amministrative in materia di circolazione stradale non postulano necessariamente la diretta percezione sensoriale del verbalizzante della consumazione dell’illecito in flagranza, ben potendo utilizzarsi, ai predetti fini, elementi di prova anche indiretti o indizi univocamente convergenti, fermo restando che l’efficacia probatoria privilegiata del verbale, ai sensi dell’art. 2700 c.c., resta limitata ai fatti verificatisi sotto la diretta percezione dello stesso verbalizzante ed alle dichiarazioni (oggettivamente intese e non già alla veridicità del relativo contenuto) rese alla presenza del medesimo.

(Nella specie, la S.C., in applicazione del principio anzidetto, ha cassato per vizio di motivazione la sentenza del g.d.p. che aveva annullato la sanzione comminata ad un automobilista per guida con patente scaduta, in ragione del fatto che l’agente accertatore non avesse personalmente visto il trasgressore guidare alcun veicolo, ma avesse desunto “aliunde” che fosse disceso da un automezzo lasciato in sosta poco prima).

Cassazione civile sez. II, 16/03/2011, n.6196

Guida con patente straniera non comunitaria in corso di validità

La condotta dello straniero, residente da oltre un anno in Italia, che guidi con una patente straniera non comunitaria in corso di validità non convertibile in patente italiana, per mancanza della condizione di reciprocità, non integra il reato di guida senza patente (art. 116, comma 13 c. strad.), bensì l’illecito amministrativo di guida con patente scaduta (art. 126, comma 7 c. strad). Infatti, la clausola di equiparazione tra guida senza patente e guida con patente straniera, dopo il primo anno di residenza in Italia, prevista dall’art. 136, comma 6 c. strad. trova applicazione nel solo caso in cui la patente straniera sia non più in corso di validità, mentre in caso contrario trova applicazione il successivo comma 7 stesso articolo, a nulla rilevando il fatto che la patente straniera sia o meno convertibile.

Tribunale Rovereto sez. uff. indagini prel., 12/02/2011

Patente estera scaduta di validità: le conseguenze

È punita ora con le sanzioni previste per la guida senza patente, ora con quelle previste per chi guida con patente italiana scaduta di validità, la condotta dello straniero di guida di veicolo con patente estera, scaduta di validità, a seconda che lo straniero abbia acquisito la residenza in Italia da oltre o da meno di un anno.

Cassazione penale sez. IV, 19/01/2011, n.6821

Sanzione accessoria per chi guida con patente scaduta

In tema di illeciti amministrativi, derivanti da depenalizzazione o tali ab origine, l’adozione del principio di irretroattività comporta l’assoggettamento della condotta considerata alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore, anche se eventualmente più favorevole; ne consegue che l’abrogazione della norma che prevede il fermo del veicolo, come sanzione accessoria per chi guida con patente scaduta, avvenuta in epoca successiva a quella della commessa infrazione, non ha effetto retroattivo, a nulla rilevando che la disciplina più favorevole sia entrata in vigore anteriormente all’emanazione dell’ordinanza-ingiunzione impugnata.

Cassazione civile sez. II, 28/01/2008, n.1789

Guida con patente scaduta e fermo amministrativo

A seguito delle modifiche introdotte con l’art. 19, comma 3, d.lg. 30 dicembre 1999 n. 507 all’art. 126, comma 7, d.lg. 30 aprile 1992 n. 285 (c. strad.), la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo in caso di circolazione con patente scaduta può essere disposta anche nei confronti del proprietario che nell’affidare la propria autovettura ad altri, non si sia preventivamente accertato che l’affidatario fosse titolare di patente valida.

Cassazione civile sez. I, 28/06/2006, n.14999

Fermo amministrativo del veicolo e ritiro della patente

L’art. 126, comma 7, c. strad., nel testo modificato dall’art. 19, comma 3, d.lg. n. 507 del 1999, dopo aver stabilito la sanzione pecuniaria per chi guida con patente la cui validità sia scaduta, dispone che alla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie del ritiro della patente di guida e del fermo del veicolo per un periodo di tre mesi. Esse conseguono quindi di diritto all’applicazione della sanzione pecuniaria, e la estinzione di questa per intervenuto pagamento non comporta alcun effetto sulla permanenza in vigore di quelle, come precisato anche dalla giurisprudenza costituzionale (ord. n. 33 del 2001).

Cassazione civile sez. I, 25/05/2006, n.12399

Violazione del codice della strada

In tema di circolazione stradale, l'”autocertificazione” redatta dal relativo autore materiale non costituisce prova idonea ad escludere la responsabilità solidale ex, art. 196, comma 1, d.lg. n. 285 del 1992 del proprietario del veicolo per violazione del codice della strada (nel caso, circolazione con patente scaduta), giacché, come nelle analoghe fattispecie di cui agli art. 6 legge n. 689 del 1981 (illecito amministrativo in generale) e 2054 c.c. (responsabilità da circolazione di veicoli), è a tal fine necessario che quest’ultimo ponga in essere una condotta caratterizzata dall’adozione di concrete e specifiche cautele volte a vietare e precludere la circolazione del mezzo.

Cassazione civile sez. II, 12/08/2005, n.16905