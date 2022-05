Visita specialistica: ultime sentenze

Linee guida accreditate dalla comunità scientifica; visita specialistica neurologica; responsabilità per conseguenze lesive derivanti dalla patologia; responsabilità colposa del medico per le conseguenze prevedibili dell’evoluzione della patologia del paziente in cura.

Rifiuto di atti d’ufficio da parte del sanitario

Non integra il reato di rifiuto di atti d’ufficio il medico che, avvertito preventivamente dal locale Centro di Igiene mentale sulle condizioni di un determinato paziente, rifiuti nei confronti del medesimo soggetto la prescrizione medica di medicinali e di una visita specialistica ritenendole aprioristicamente la non veridicità della richiesta. Potendo essere tacciato, il sanitario, in siffatta ipotesi, solo di negligenza ed incuria.

Tribunale Udine, 07/03/2022, n.279

Decisione di cambio del gestore: motivazione

La richiesta di motivazione riguardo alla decisione di cambio del gestore non è funzionale al sindacato sulla scelta compiuta dal paziente, il quale rimane titolare di libertà assoluta riguardo all’individuazione del soggetto cui affidarsi, ma è funzionale alle esigenze informative delle ATS cui interessa conoscere le ragioni per le quali l’assistito decide di cambiare struttura, onde verificare se quella di provenienza abbia adempiuto ai propri obblighi in maniera adeguata. Si deve dunque escludere che la richiesta di motivazione incida sulla libertà di scelta riservata al paziente. Né si può ritenere che la libertà di scelta venga meno per il fatto che l’arruolamento possa essere proposto in esito ad un ricovero ospedaliero o ad esito di una visita specialistica, posto che non è ragionevolmente dimostrabile che, in tali occasioni, il paziente non sia grado di tutelare adeguatamente i propri interessi; tanto più che si deve presumere che la proposta sia formulata in maniera congrua, informando l’interessato circa ogni elemento utile ad assumere una decisione ponderata, secondo le norme ed i principi della deontologia medica.

T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. III, 11/06/2020, n.1052

Visita specialistica in carcere a proprie spese

La norma contenuta nella l. n. 354 del 1975, art. 11, comma 12, (nella vigente formulazione introdotta dal d.lg. n. 123 del 2018, art. 1) trova il suo sostegno più importante nel riconoscimento costituzionale del diritto alla salute come diritto fondamentale dell’individuo ed in questa prospettiva giuridica deve essere letta ed interpretata. Si evince dal dettato letterale di tale disciplina che i detenuti e gli internati possono chiedere di essere visitati a proprie spese da un medico di fiducia senza che ricorrano limiti o condizioni, se non la necessità di curarsi, necessità che presuppone l’accertamento sanitario delle proprie condizioni.

Soltanto ed esclusivamente per gli imputati, ovverosia per i detenuti per i quali pende il processo, la norma richiede l’autorizzazione del giudice che procede (peraltro soltanto fino alla sentenza di primo grado) e questo all’evidente finalità non già di sindacare in qualche modo l’iniziativa individuale di sottoporsi a visita e cura, ma all’esclusivo fine di delibare (e quindi motivare) se l’iniziativa dell’imputato possa in qualche modo avere incidenza negativa sugli accertamenti processuali in corso. Ne consegue che il provvedimento impugnato viola la normativa di riferimento là dove opina l’esigenza di sindacare le ragioni della effettiva necessità della visita medica esterna e là dove stigmatizza come “pretesa” quello che costituisce un vero e proprio diritto del richiedente, costituzionalmente garantito.

Cassazione penale sez. IV, 23/05/2019, n.27499

Responsabilità medica

In tema di colpa medica l’osservanza da parte del medico delle linee guida accreditate dalla comunità scientifica comporta l’insussistenza del reato di omicidio o lesioni per colpa lieve. (Nel caso di specie, si trattava di una signora di anni 65 che a causa di una caduta accidentale aveva riportato un trauma cranico, il medico dopo aver eseguito una tac richiedeva una visita specialistica neurologica che escludeva la necessità di un intervento chirurgico e suggeriva un controllo evolutivo in funzione dell’evoluzione clinica, la paziente dopo alcuni giorni veniva dimessa senza esperire nuova tac, ma subito dopo decedeva a seguito di una emorragia).

Tribunale La Spezia sez. uff. indagini prel., 20/02/2017, n.187

Accertamenti sanitari e visita specialistica ortopedica

A prescindere dal quanto stabilito dall’art. 1 (dedicato ai mutilati) del r.d. 28 settembre 1934 n. 1820, l’art. 9 del medesimo decreto chiarisce che il requisito indispensabile ai fini della concessione del distintivo d’onore di ferito in servizio consiste nella presenza di “ferite o lesioni interessanti in modo grave e con esiti permanenti i tessuti molli, le ossa e gli organi cavitari” (nel caso di specie, all’esito degli accertamenti sanitari eseguiti e della visita specialistica ortopedica, sono risultati modesti esiti funzionali a carico dell’arto superiore sx, con la conseguenza che legittimamente è stata negata l’autorizzazione a fregiarsi del distintivo d’onore di ferito in servizio).

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 13/12/2016, n.12407

Conseguenze prevedibili dell’evoluzione della patologia

In tema di colpa medica – in considerazione della posizione di garanzia che il medico assume nei confronti del paziente con l’instaurazione della relazione terapeutica – il sanitario che, avendo in cura il paziente per stati di ansia o sindrome depressiva, in presenza di apprezzabili indici significativi di un atteggiamento di negazione di patologie di diversa natura, ometta di approfondire le condizioni cliniche generali dell’assistito e di assumere le necessarie iniziative per indurlo alla cura di tale patologia, è responsabile per le prevedibili conseguenze lesive derivate dalla patologia medesima.

(Nella specie la Corte ha confermato la sentenza che aveva escluso la responsabilità di un neurologo in relazione al decesso di una sua paziente affetta da patologia oncologica non ritenendo adeguatamente provati né il presupposto di fatto dell’omesso approfondimento delle condizioni generali della paziente, che era stata comunque avviata ad una visita specialistica, né il nesso causale, essendo incerto il momento iniziale e la successiva evoluzione della malattia).

Cassazione penale sez. IV, 07/01/2016, n.1846

Visita specialistica ambulatoriale

L’art. 8 d.l. n. 347 del 2001, conv. in l. n. 405 del 2001, introduce un particolare sistema c.d. misto di erogazione dei farmaci agli assistiti dal S.s.n. da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, in aggiunta a quelli pregressi, e cioè l’erogazione “ordinaria”, attraverso le farmacie pubbliche e private convenzionate, e la fornitura “diretta”, da parte delle Aziende Sanitarie, che possono in tal caso acquistare il farmaco dalle imprese produttrici, mediante contrattazione fra le parti interessate con lo sconto non inferiore al 50% del prezzo di vendita al pubblico.

Per effetto di tale disposizione sono, quindi, consentiti “accordi allargati, per l’erogazione dei farmaci, con beneficio sul prezzo, a pazienti nella fase immediatamente successiva alla dimissione dal ricovero ospedaliero (o alla visita specialistica ambulatoriale) – limitatamente comunque al primo ciclo terapeutico – nonché ai pazienti in assistenza domiciliare (residenziale e semi residenziale) che necessitano di detti farmaci.

T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. II, 20/01/2014, n.87

Visita specialistica oculistica

Le valutazioni espresse dalle Commissioni Mediche in sede di esame dei candidati costituiscono l’espressione di un’ampia discrezionalità finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità fisica dei soggetti interessati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziare uno sviamento logico o un errore di fatto, nella specie insussistenti (nel caso di specie, veniva dichiarata la legittimità del giudizio di non idoneità fondato sulla visita specialistica oculistica da cui si ricavava un visus naturale OD di 1/10 e in OS di 3/10 non compatibile con l’idoneità al concorso per la permanenza nella qualità di Carabiniere).

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 05/10/2011, n.7700

Facoltà della banca di sottoporre il dipendente a visita specialistica

La facoltà della Banca d’Italia di sottoporre a visita specialistica il dipendente che richiede il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia sussiste, per espressa prescrizione del comma 6 dell’art. 39 del regolamento del personale della Banca d’Italia, solo in relazione alle istanze avanzate nei termini dei precedenti commi, non certamente nei riguardi di quelle inammissibili, come quella di specie.

Consiglio di Stato sez. VI, 02/03/2011, n.1286

Autorizzazioni temporanee all’allontanamento dal luogo di soggiorno obbligato

L’autorizzazione al sorvegliato speciale a recarsi fuori dal comune di residenza “quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute“, prevista dall’art. 7 bis l. n. 1423 del 1956, è applicabile anche al caso di un componente della famiglia che si trovi nell’impossibilità concreta di raggiungere autonomamente il luogo presso il quale sottoporsi a visita specialistica.

Tribunale Crotone, 07/06/2010

Dipendenza dell’infermità da causa di servizio

Se l’insegnante a forza di parlare si rovina le corde vocali non deve tergiversare ma presentare entro il termine decadenziale di sei mesi la richiesta di invalidità. È pur vero che l’istanza di riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio va proposta entro il termine perentorio di sei mesi decorrente non dalla mera conoscenza della infermità ma dal momento dell’esatta percezione della natura e della gravità dell’infermità e del suo nesso causale con un fatto di servizio. Tuttavia non può essere considerato verosimile che questo termine decadenziale coincida con la data di una visita specialistica, quando un anno prima l’interessato si era sottoposto ad un intervento chirurgico connotato da un apprezzabile livello di specializzazione.

Consiglio di Stato sez. VI, 07/05/2010, n.2677

Richiesta di visita specialistica urgente

Le condizioni del paziente, in rapporto sia alla persistente cefalea, sia, soprattutto, alla sua resistenza ad ogni terapia, come riferito nella richiesta di visita specialistica urgente, avrebbero dovuto imporre al medico di pronto soccorso l’obbligo, non soltanto evidente, sotto il profilo di una accettabile deontologia professionale, ma giuridicamente incontestabile, di procedere, in ogni caso, ad una visita per opportuna, quanto intuibilmente necessaria, prima valutazione della situazione clinico-diagnostica del paziente, salvo poi a valutarne i necessari ed opportuni sviluppi.

Cassazione penale sez. VI, 16/02/2006, n.10933

Dimissione dalla visita specialistica ambulatoriale

La riserva ai farmacisti della distribuzione dei farmaci convive senza alcuna lesione con la facoltà, concessa alle aziende sanitarie locali, di consentire l’erogazione di prestazioni farmaceutiche sia all’interno che all’esterno delle strutture ospedaliere, nel contesto della legislazione concorrente attribuita dall’art. 117 cost., come modificato dalla l. cost. n. 3 del 2001, alle Regioni anche in materia di sanità pubblica, nell’ambito della quale rientra l’assistenza farmaceutica e dell’art. 8 (nella fattispecie, lett. c) della l. n. 405 del 2001 che, al fine di garantire la continuità assistenziale, dispone che la struttura, pubblica fornisca direttamente i farmaci limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, sulla base di direttive regionali, per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal ricovero ospedaliero o dalla visita specialistica ambulatoriale: ciò nel perseguimento del duplice obiettivo di garantire la continuità assistenziale farmaceutica, ai soggetti interessati, rispettando il principio del contenimento della spesa pubblica.

T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. II, 20/12/2004, n.6459

L’erogazione di farmaci con beneficio sul prezzo

L’art. 8, d.l. 18 settembre 2001, n. 347 – che introduce un particolare sistema (c.d. “misto”) di erogazione dei farmaci agli assistiti dal S.s.n. da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, consentendo “accordi allargati” per l’erogazione di farmaci, con beneficio sul prezzo, a pazienti nella fase immediatamente successiva alla dimissione dal ricovero ospedaliero (o alla visita specialistica ambulatoriale), limitatamente comunque al primo ciclo terapeutico, nonché ai pazienti in assistenza domiciliare (residenziale e semiresidenziale) – non configura una costituzionalmente illegittima influenza regionale o provinciale nel mercato di distribuzione dei farmaci, considerando che lo sconto obbligatorio degli stessi costituisce una prestazione patrimoniale di natura tributaria e pertanto, se da un lato risulta conforme al disposto dell’art. 23 cost., trovando il suo fondamento nella legge, dall’altro esclude ogni comparazione con il principio della libertà di iniziativa economica privata di cui all’art. 41 cost., riferendosi questa ad altro e diverso ambito.

T.A.R. Trento, (Trentino-Alto Adige), 26/01/2004, n.12

Referto di pronto soccorso e visita specialistica

In materia di indennizzo assicurativo al danneggiato il semplice fatto che tra il primo referto di pronto soccorso e la prima visita specialistica siano intercorsi 15 giorni, è circostanza aspecifica e non grave, priva quindi dei requisiti imposti dall’art. 2729 c.c. per ritenere provata l’anteriorità della malattia al sinistro.

Tribunale Roma sez. XII, 06/11/2002

L’erogazione dei medicinali agli assistiti

L’erogazione dei medicinali agli assistiti per il primo ciclo completo nel periodo immediatamente successivo al ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale, previsto dall’art. 8 comma 1 lett. c) l. n. 405 del 2001 per garantire la continuità assistenziale, non si riferisce ai primi giorni successivi alla dismissione ospedaliera o alla visita specialistica ma si riferisce al primo ciclo terapeutico che può decorrere tra la dismissione o la visita di controllo prima del passaggio in cura al medico di base.

T.A.R. Perugia, (Umbria), 12/06/2002, n.418